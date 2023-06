Taurus KEPD 350 mają zasięg nawet 500 kilometrów

Jednak Ukraińcy najbardziej życzyliby sobie niemieckich Taurus KEPD 350 o zasięgu 500 kilometrów. Są to pociski manewrujące wystrzeliwane z myśliwców, opracowane przez niemiecko-szwedzką spółkę Taurus Systems GmbH. Zostały one zaprojektowane w 1998 roku i weszły do służby w 2005 roku. Ich domeną jest technologia stealth, czyli są trudne do wykrycia przez nawet najlepsze radary.

Pocisk jest napędzany przez silnik turbowentylatorowy Williams WJ38-15, który może rozpędzić go do prędkości 0,95 Macha. Pocisk ma zasięg do 500 kilometrów i poruszą się zaledwie 70 metrów ponad powierzchnią ziemi, co bardzo utrudnia wrogowi jego wykrycie. Pocisk nakierowywany jest na cel za pomocą nawigacji opartej na obrazie (IBN) i na podstawie terenu (TRN).

Taurus Systems GmbH podaje, że jedna sztuka pocisku KEPD 350 kosztuje blisko milion euro. Rakiety mogą być transportowane i odpalane z pokładów myśliwców McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle, McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle czy Eurofighter Typhoon. Istnieje jednak możliwość integracji ich z samolotami, którymi dysponuje lub będzie dysponowała ukraińska armia.