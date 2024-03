Niespodzianka pod wodą. Nurek znalazł ponad 200 zegarków Apple

Spędzasz czas nad wodą? Kup lepszą opaskę do Apple Watch

"Jedna rada dla właścicieli Apple Watch, którzy spędzają czas nad wodą: kupcie lepszy pasek do urządzenia niż ten, który jest w zestawie", brzmi apel twórców raportu dotyczącego odnajdywanych przez nurka zegarków Apple. Langos, który znalazł w jeziorach Illinois setki takich gadżetów, dodał, że choć oryginalne opaski sportowe są według niego kiepskie, to większość odnalezionych Apple Watch nadal jest naładowana i działa. Niestety, jak zauważył mężczyzna, często trudno jest je zorganizować ich zwrot.

- Jeśli chodzi o Apple Watch, większość z nich nadal jest naładowana, ale ponieważ są zablokowane, trudno jest je zwrócić właścicielowi. Jeśli uda się wysłać wiadomość "zadzwoń pod ten numer" do zegarka, która zostanie przekazana potem do telefonu komórkowego, to jest opcja, by właściciel dowiedział się, że znaleziono jego zgubę. Firmy telefonii komórkowej w większości wykazały jednak brak zainteresowania zwrotem urządzenia właścicielom - przekazano w podsumowaniu na temat znalezisk Langosa.