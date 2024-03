Film w dobrej jakości pokazuje całą sytuację z bliska, są też zdjęcia przedstawiające Mirage 2000-5 podczas wykonywania procedury przechwycenia.

Przechwycenia nad Bałtykiem to codzienność?

Sam fakt, że do przechwycenia rosyjskich samolotów doszło nad Bałtykiem i to niedaleko Polski budzi spore emocje. W rzeczywistości nie była to niecodzienna sytuacja, gdyż akurat ten obszar świata jest terenem dla takich działań niezwykle często. To właśnie tu dochodzi do wielu manewrów i lotów zarówno sił NATO, jak i maszyn rosyjskich. Z tego powodu dochodzi do wielu testów i sprawdzania wzajemnych procedur.

Możliwe, że dokładnie tak było tym razem. Z uwagi na trwające manewry NATO, rosyjskie myśliwce mogły mieć za zadanie sprawdzenie, jak szybko i w jaki sposób zostanie przeprowadzona procedura przechwycenia.

Mirage 2000 - myśliwiec rodem z Europy

Samolot Mirage 2000, a dokładniej Dassault Mirage 2000 to produkowany od 1983 roku współczesny myśliwiec produkcji francuskiej, który doczekał się wielu wersji i znalazł zastosowanie w kilku siłach powietrznych na całym świecie. Wersja przedstawiona na materiale wideo to (zgodnie z opisem) model oznaczony dodatkowo cyfrą 5. Oznacza to, że mowa o wielozadaniowej maszynie, która dodatkowo została wyposażona w nowoczesne uzbrojenie, w tym systemy pocisków naprowadzanych.

Samolot posiada 1 lub 2 miejsca (zależnie od wersji), a jego wymiary to: 9 metrów rozpiętości, 15,22 m długości, 5,65 m wysokości i 41 metrów kwadratowych powierzchni nośnej. Jest w stanie osiągnąć prędkość wynoszącą 2,35 Ma.

SU-30, czyli wielozadaniowy mysliwiec z ZSRR

SU-30 swoje początku miał jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Do oblotu doszło bowiem w 1989 roku, a regularna produkcja rozpoczęła się w 1992 roku. Do tej pory wyprodukowano około 600 egzemplarzy, a sama konstrukcja zdecydowanie różni się od francuskiego Mirage 2000.

W przypadku SU-30 mowa bowiem o ciężkim myśliwcu przewagi powietrznej, którego maksymalna prędkość to 2125 kilometrów na godzinę (na pułapie 11000 metrów). Jest też odpowiednio od Mirage większy - rozpiętość skrzydeł to w tym wypadku 14,7 m, długość prawie 22 m, a powierzchnia wynosi 62,04 metry kwadratowe. Obecnie jest wykorzystywany nie tylko przez Rosję, ale również m.in. Angolę, Indie, Chiny czy Wietnam.