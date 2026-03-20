PAŻP poinformowała o operacyjnym uruchomieniu swojego nowego radaru dozorowania ruchu lotniczego, wybudowanego na Dziewczej Górze w Sączowie - w odległości ok. 4 km w linii prostej od terminali pasażerskich lotniska Katowice.

Charakterystyczny obiekt w kształcie wieży zakończonej sferyczną pokrywą radaru góruje od wielu miesięcy nad autostradą A1. Trasa pokonuje w tym miejscu wzniesienie Dziewczej Góry w głębokim wykopie. Nad jego zachodnim skrajem stanął nowy radar PAŻP.

Rzecznik lotniska Piotr Adamczyk powiedział, że radar ten celowo zainstalowano w jednym z najwyższych punktów w regionie. Dziewcza Góra wznosi się na wysokość 358 m n.p.m., natomiast katowickie lotnisko znajduje się na wysokości 307 m n.p.m.

Według komunikatu PAŻP urządzenie na Dziewczej Górze to radar kolokowany PSR/MSSR Mode S firmy Eldis. Składa się z radaru pierwotnego, nadającego wiązkę fal i odbierającego odbite sygnały, a także wtórnego, który współpracując z transponderami samolotów zapewnia m.in. ich identyfikację.

Funkcjonalność Mode S m.in. zapewnia selektywną komunikację ze statkami powietrznymi, wykorzystującą nadane im stałe cyfrowe adresy.

PAŻP wskazuje, że jest to kolejne źródło danych radiolokacyjnych dla TMA Kraków, zlokalizowane w rejonie portu lotniczego Katowice. Dotychczasowy system PSR/MSSR Raytheon/Indra był eksploatowany od 2005 r. i nie miał funkcjonalności Mode S. Według Agencji nowa infrastruktura przy Katowice Airport zapewni wyższą jakość i stabilność danych radiolokacyjnych.

TMA (Terminal Manoeuvring Area), czyli tzw. obszar zbliżania, to przestrzeń powietrzna wokół lotniska, kontrolowana przez służby lotniskowe. TMA Kraków obsługuje obszary zarówno lotniska Kraków, jak i Katowice.

Rzecznik Katowice Airport wskazuje na szybki i stały wzrost ruchu lotniczego w obu tych portach. Tylko na lotnisku Katowice w ub. roku odbyło się rekordowych 53,9 tys. startów i lądowań, przy obsłudze 7,3 mln pasażerów. Plany na 2030 r. zakładają ok. 72 tys. operacji lotniczych, przy prognozie 10 mln pasażerów. Liczby i prognozy dotyczące krakowskiego lotniska są wyższe.

- Wartości w naszych prognozach są dość duże i kwestie zarządzania przestrzenią powietrzną oraz przepustowości tej przestrzeni są wyzwaniem. TMA Kraków to po TMA Warszawa najgęstszy obszar zbliżania w Polsce - zobrazował rzecznik Katowice Airport.

