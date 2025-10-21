Samolot od kilku godzin krąży po niebie? To może być "Papuga"

W obliczu napiętej sytuacji przy granicy z Polską oraz m.in. incydentów z balonami, czy ostatnio z rosyjskimi dronami wlatującymi w polską przestrzeń powietrzną, każde pojawienie się nieznanego obiektu na niebie budzi dziś nie tylko zainteresowanie, ale i zrozumiały niepokój. Gdy mieszkańcy zauważają maszynę, która zachowuje się nietypowo, np. długo krąży nad jednym obszarem, rodzi się fala domysłów i pytań.

Tak było wczoraj we Wrocławiu, gdzie przez kilka godzin nad miastem i okolicami krążył samolot. Podobne obserwacje miały miejsce wcześniej także m.in. w Poznaniu i Rzeszowie. Co to za obiekt? Dlaczego tak intensywnie manewrował nad tymi miastami i jaki był cel jego lotu?

Beechcraft King Air 350i nad Wrocławiem. Samolot PAŻP

Dzięki aplikacji Flightradar24, która jest dostępna dla wszystkich, można szybko zweryfikować, jaki samolot akurat porusza się nad naszymi głowami. Za pośrednictwem aplikacji można sprawdzić, że wczoraj (20 października 2025 r.) nad Wrocławiem i okolicznymi miejscowościami od ok. 10:00 przez cztery godziny krążyła "Papuga". W tym przypadku nie ma powodów do obaw.

Charakterystycznie wyglądający samolot, który ze względu na swoją barwną kolorystykę zyskał miano "Papugi", należy do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i działa w służbie kontrolno-pomiarowej. W skład funkcjonowanie PAŻP wchodzi m.in. kontrola ruchu lotniczego, służba informacji powietrznej, służba alarmowa, planowanie przepływu ruchu lotniczego nad Polską, czy koordynacja zajętości przestrzeni powietrznej.

"Papuga" to samolot King Air 350i, napędzany dwoma silnikami turbośmigłowymi, wyprodukowany przez amerykańską wytwórnię Beechcraft. Podobne "kółka" maszyna ta kręciła m.in. 16 października br. nad Poznaniem, czy 17 października nad Rzeszowem. Natomiast po zakończeniu oblotu nad Wrocławiem, samolot ruszył do Warszawy, skąd dziś (21 października) ok. 10 ma ponownie wystartować, a jego dalszą działalność można śledzić na Flightradar24.

Podobne przeloty "Papuga" wykonywała w minionych dniach np. nad Poznaniem i Rzeszowem. Flightradar24.com materiał zewnętrzny

PAŻP prowadzi okresowe obloty. Niezbędna inspekcja

Po co konkretnie ten King Air 350i prowadzi loty nad różnymi regionami? Chodzi o regularne przeprowadzanie inspekcji. We Wrocławiu realizowano teraz okresowy oblot systemu ILS na lotnisku. Takie kontrole "są niezbędne, w celu regularnego sprawdzania działania systemu precyzyjnego podejścia do lądowania", powiedział "Gazecie Wrocławskiej" Marcin Hadaj, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

- "Papuga" wyposażona jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową. Samolot będzie wykonywał kontrole urządzeń i systemów nawigacyjnych na polskich lotniskach np. kontrolę systemów ILS, radarów, łączności lotniczej, systemów świetlnych, a także procedur lotów. Kontrola z powietrza systemów i urządzeń nawigacyjnych odbywa się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a w przypadku urządzeń mających krytyczny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego, sprawdzenia takie wykonywane są co 6 miesięcy lub bezpośrednio po zaobserwowaniu takiej potrzeby - wyjaśniał PAŻP przy okazji włączenia Beechcraft King Air 350i do służby.

