Poza tym mówi się, że Apple będzie chciało jeszcze mocniej odróżnić wersję Pro i Ultra od zwykłego modelu 15 - inaczej, niż w przypadku Samsunga. Zdaniem niektórych ekspertów, podobne rozróżnienie może mieć miejsce pomiędz Pro i Pro Max (Ultra). Czy będzie to coś innego niż większy ekran? Tego dopiero się dowiemy. Pozostaje czekać na premierę i cenę — a ta może niektórych zaskoczyć. Nadchodzący smartfon Apple z najwyższej półki, czyli 15 Ultra ma kosztować o 200 dolarów więcej, niż poprzednik, czyli 14 Pro Max.

OnePlus 11 - takie plecki zwrócą uwagę

Smartfony OnePlus przyzwyczaiły klientów do tego, że są w stanie konkurować z droższymi pozycjami na rynku. W zestawieniu z innymi urządzeniami chińskie telefony od firmy z Shenzhen wypadają często bardzo dobrze. Nie jest to jednak już czas oferowania znacznie tańszych i budżetowych modeli, dlatego wobec nadchodzącego OnePlus 11 nadzieje są bardzo duże. Na uwagę zasługuje na pewno to, jak będzie on wyglądał.