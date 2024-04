Brokewell wykorzystuje ataki nakładkowe, powszechną technikę stosowaną w przypadku szkodliwego oprogramowania bankowego dla systemu Android, polegające na nakładaniu fałszywego ekranu na zaatakowaną aplikację w celu przechwycenia danych uwierzytelniających użytkownika. Ponadto Brokewell może kraść pliki cookie, co jest kolejną cechą powszechną w nowoczesnym złośliwym oprogramowaniu do bankowości mobilnej. Robi to poprzez uruchomienie własnego WebView, zastąpienie metody onPageFinishedi załadowanie legalnej witryny internetowej. Gdy ofiara zakończy proces logowania, Brokewell zrzuca pliki cookie sesji i wysyła je do serwera dowodzenia i kontroli (C2).

ThreatFabric