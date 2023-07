Nowość w mObywatel od 7 sierpnia. Chodzi o twoje prawo jazdy

Wyczekiwana nowość w aplikacji mObywatel nadciąga wielkimi krokami. Od 7 sierpnia będzie dotyczyła kierowców, którzy dopiero co zdali egzamin na prawo jazdy. Będą oni mogli skorzystać z tymczasowego mPrawa Jazdy, zanim dokument trafi do ich rąk. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje się właśnie do wprowadzenia kolejnej zmiany.

Zdjęcie Zmiany w mObywatel dotyczą prawa jazdy. / Piotr Kamionka/REPORTER / East News