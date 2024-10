Spis treści: 01 mObywatel ma nowy hit. To mLegitymacja

02 Dobry wynik mLegitymacji to początek

03 Jak dodać legitymację studencką do mObywatela?

mObywatel ma nowy hit. To mLegitymacja

Aplikacja mObywatel pozwala nam na posiadanie wielu dokumentów i legitymacji w formie cyfrowej w swoim telefonie. Jednym z najbardziej popularnych jest oczywiście mDowód osobisty, ale uznaniem cieszą się również inne dokumenty, jak choćby prawo jazdy czy legitymacje to poszczególnych grup społecznych. Teraz do zaszczytnego grona dołączyła cyfrowa legitymacja studencka.

Reklama

To swego rodzaju nowość, którą wprowadzono nie tak dawno, a która teraz przeżywa rozkwit z uwagi na nowy rok akademicki. Ten dopiero się rozpoczął, a cyfrowa legitymacja już może zostać uznana za sukces. W krótkim czasie z usługi skorzystało ponad 200 tysięcy osób w całej Polsce:

mLegitymacja to cyfrowa wersja tradycyjnej legitymacji studenckiej, która posiada taką samą moc prawną. Dzięki niej można korzystać z różnorodnych zniżek, takich jak te na komunikację miejską, bilety do kina czy teatru. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które łączy wszystkie funkcje tradycyjnej legitymacji w telefonie. Wiele uczelni wyższych już wprowadziła mLegitymację, a kolejne systematycznie dołączają do programu. Ministerstwo Finansów

Dobry wynik mLegitymacji to początek

Wiele wskazuje na to, ze mLegitymacja w mObywatelu będzie jeszcze popularniejsza. Wynik 200 tysięcy aktywacji udało się osiągnąć krótko po rozpoczęciu roku akademickiego. Całkiem prawdopodobne, że z biegiem kolejnych tygodni liczba użytkowników wzrośnie. Do tego dojdą kolejne uczelnie wyższe, które dołączą do programu.

A zdecydowanie warto, bo cyfrowa legitymacja studencka ma dokładnie takie same funkcje, jak jej plastikowy pierwowzór. Jest w pełni użyteczna, a dodatkowo nie możemy jej zgubić czy popsuć. No i działa na telefonie nawet bez dostępu do internetu, czyli w trybie offline.

Jak dodać legitymację studencką do mObywatela?

Proces dodawania mLegitymacji studenckiej do aplikacji mObywatel jest prosty, a całość została wyjaśniona na rządowej stronie info.mobywatel.gov.pl. Po pierwsze, musimy poprosić naszą uczelnię o kod QR i kod aktywacyjny. Możliwe, że są one dostępne w USOS lub innym systemie wykorzystywanym przez daną uczelnię.

W aplikacji mObywatel musimy już mieć dodany jakiś dokument, np. dowód. Teraz dodajemy mLegitymację studencką wykorzystując dane z dziekanatu.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!