Play ma dziś problemy. Operator zmaga się z awarią, która dotyka wielu osób, co zgłaszają użytkownicy sieci z różnych zakątków Polski. Co nie działa i ile mogą potrwać zaistniałe usterki?

Awaria w Play. Nie działają SMS-y

Użytkownicy sieci Play raportują problemy związane z dzisiejszą awarią fioletowego operatora na różne sposoby. Część z nich raportuje błędy poprzez platformę Downdetector. Inni robią to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co się dzieje?

Z raportów zgłaszanych przez użytkowników wynika, że przede wszystkim występują problemy związane z wysyłaniem oraz odbieraniem wiadomości SMS (ponad 70 proc. zgłoszeń). Połączenia telefoniczne wydają się nietknięte przez dzisiejsze usterki.

Awaria w Play przybrała na sile po godzinie 11:00. zrzut ekranu materiał zewnętrzny

Dzisiejsza awaria w Play przybrała na sile po godzinie 11:00, bo wtedy raporty klientów na łamach platformy Downdetector zaczęły pojawiać się coraz częściej. Obecnie zgłoszenia liczone są w tysiącach.

Co jeszcze nie działa w Play i ile to potrwa?

Na razie nie wiadomo, czym spowodowana jest usterka oraz ile może potrwać. Specjaliści z Play zapewne badają problemy i robią, co w ich mocy, aby usunąć awarię oraz przywrócić usługi do działania. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż wszystko wróci do normy.

Z raportów niezadowolonych klientów wynika także, że są problemy z prawidłowym działaniem internetu. Pojawiają się też zgłoszenia obejmujące zasięg sieci komórkowej. Te ostatnie usterki wymieniane są rzadziej. Głównym problemem są dziś niedziałające SMS-y.