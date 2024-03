Spis treści: 01 Kody MMI i USSD - o co chodzi?

02 Najlepsze kody na Androida

03 Jak rozwiązać problem z Androidem? Są na to kody

04 Połączenia i wiadomości. Tajne kody Android

05 Kody na iPhone?

Kody MMI i USSD - o co chodzi?

Kody MMI (Man-Machine Interface) i USSD (Unstructured Supplementary Service Data) to technologie używane w telefonach komórkowych do komunikacji z siecią operatora i dostępu do różnych funkcji i usług. Chociaż oba typy kodów są używane do interakcji z siecią telefonii komórkowej, można je stosować w różnych celach.

Kody MMI, znane również jako kody serwisowe, są używane do konfiguracji ustawień urządzenia lub sieci, a także do uzyskiwania informacji o telefonie. Te kody zazwyczaj zaczynają się od gwiazdki (*) lub kratki (#) i kończą się na krzyżyku (#). Na przykład, aby sprawdzić numer IMEI telefonu, możesz wpisać kod *#06#.

Kody USSD są używane do komunikacji w czasie rzeczywistym między telefonem a aplikacjami sieciowymi operatora. Te krótkie kody, często nazywane "kodami szybkiego wybierania", również rozpoczynają się od gwiazdki (*) i kończą na krzyżyku (#), ale różnią się tym, że pozwalają na interaktywną wymianę informacji. Dzięki nim doładujemy konto, sprawdzimy swoje saldo prepaid i nie tylko.

Główna różnica między nimi polega na tym, że kody MMI są bardziej związane z konfiguracją i informacjami o urządzeniu, podczas gdy kody USSD są wykorzystywane do dwustronnej komunikacji z usługami sieciowymi w czasie rzeczywistym. Kody USSD mogą tworzyć dynamiczne menu, przez które użytkownik może nawigować, a interakcja odbywa się na żywo, co oznacza, że odpowiedzi są generowane i wysyłane natychmiast po wprowadzeniu kodu.

Najlepsze kody na Androida

Poniżej znajdziesz zestaw przydatnych kodów na telefon z Androidem. Dzięki nim uzyskasz szczegółowe informacje na temat urządzenia, w tym np. o wersji systemu:

*#*#44336#*#* - wyświetla czasu produkcji telefonu;

- wyświetla czasu produkcji telefonu; *#06# - wyświetla numer IMEI telefonu;

- wyświetla numer IMEI telefonu; *#*#3264#*#* - pokazuje wersję pamięci RAM;

- pokazuje wersję pamięci RAM; *#*#2222#*#* - pokazuje wersję sprzętową FTA;

- pokazuje wersję sprzętową FTA; *#*#1111#*#* - informacje o wersji oprogramowania FTA;

- informacje o wersji oprogramowania FTA; *#*#232338#*# - wyświetla adres MAC sieci WiFi;

- wyświetla adres MAC sieci WiFi; *#*#232337#*# - wyświetla adres urządzenia Bluetooth;

- wyświetla adres urządzenia Bluetooth; *#*#2663#*#* - informacja o wersji ekranu dotykowego;

- informacja o wersji ekranu dotykowego; *#*#4986*2650468#*#* - informacje o oprogramowaniu sprzętowym telefonu;

- informacje o oprogramowaniu sprzętowym telefonu; *#*#34971539#*#* - informacje o oprogramowaniu sprzętowym aparatu;

- informacje o oprogramowaniu sprzętowym aparatu; *#*#1234#*#* - wyświetla informacje o oprogramowaniu sprzętowym telefonu, w tym o wersji oprogramowania PDA;

- wyświetla informacje o oprogramowaniu sprzętowym telefonu, w tym o wersji oprogramowania PDA; *#03# - pokazuje numer seryjny pamięci NAND flash.

Jak rozwiązać problem z Androidem? Są na to kody

Jeżeli nasz telefon nie działa poprawnie, możemy wykorzystać specjalne kody, aby zadbać o jego właściwą pracę:

*#*#273282*255*663282*#* - kopia zapasowa plików multimedialnych;

- kopia zapasowa plików multimedialnych; *#7353# - menu szybkich testów podzespołów;

- menu szybkich testów podzespołów; *#*#1472365#*#* - test GPS;

- test GPS; *#*#2664#*#* - test ekranu dotykowego;

- test ekranu dotykowego; *#*#526#*#* - test sieci WLAN;

- test sieci WLAN; *#*#232331#*#* - test Bluetooth;

- test Bluetooth; *#*#72626#*#* - test terenowy (pomiary siły sygnałów w najbliższym otoczeniu);

- test terenowy (pomiary siły sygnałów w najbliższym otoczeniu); *#*#0842#*#* - test wibracji i podświetlenia;

- test wibracji i podświetlenia; *#*#0283#*#* - test pętli zwrotnej pakietów (loop back);

- test pętli zwrotnej pakietów (loop back); *#*#0588#*#* - test czujnika zbliżeniowego;

- test czujnika zbliżeniowego; *#*#0673#*# lub *#*#0289#*#* - testy dźwięku i melodii;

lub - testy dźwięku i melodii; #0782*# - test zegara czasu rzeczywistego;

- test zegara czasu rzeczywistego; #*#426#*# - diagnostyka Google Play Services;

- diagnostyka Google Play Services; *#9090# - menu konfiguracji diagnostycznej;

- menu konfiguracji diagnostycznej; *#0589# - test czujnika światła;

- test czujnika światła; *#0228# - stan baterii i szczegóły;

- stan baterii i szczegóły; *#9900# - dostęp do trybu zrzutu systemowego;

- dostęp do trybu zrzutu systemowego; *#3214789# - status certyfikatu GCF;

- status certyfikatu GCF; *#7284# - dostęp do kontroli trybu USB 12C;

- dostęp do kontroli trybu USB 12C; *#872564# - dostęp do kontroli logowania USB;

- dostęp do kontroli logowania USB; *#745# - menu zrzutu RIL;

- menu zrzutu RIL; *#746# - menu Debug dump;

- menu Debug dump; *#*#7780#*#* - twardy reset. Przywraca telefon do z systemem Android do ustawień fabrycznych;

Połączenia i wiadomości. Tajne kody Android

Po informacjach systemowych i rozwiązywaniu problemów przyszedł czas na wiadomości i połączenia. Specjalne kody pozwolą nam np. na wyłączenie identyfikacji rozmówcy:

*#21# - pozwala na sprawdzenie, czy połączenia telefoniczne z danego urządzenia nie były przekierowywane ;

- pozwala na sprawdzenie, czy z danego urządzenia ; *31# - włączenie identyfikacji rozmówcy;

- włączenie identyfikacji rozmówcy; *#31# - wyłączenie identyfikatora rozmówcy;

- wyłączenie identyfikatora rozmówcy; *43# - włączenie funkcji połączeń oczekujących;

- włączenie funkcji połączeń oczekujących; #43# - wyłączanie funkcji połączeń oczekujących;

- wyłączanie funkcji połączeń oczekujących; *#61# - pokazuje, jak długo trwa przekazywanie połączeń ;

- pokazuje, ; *#67# - wyświetla informacje o przekierowaniu połączeń w telefonie;

- wyświetla w telefonie; *5005*7672# - Zobacz swój numer centrum wiadomości SMS;

Kody na iPhone?

Czy telefony Apple też pozwalają na wpisywanie kodów? Tak - podobnie jak w urządzeniach z Androidem, tak i na sprzęcie od Apple możemy wpisywać tajne kody. Oto najciekawsze z nich:

Sprawdzenie numeru IMEI: *#06# - Wyświetla unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, IMEI.

Wyświetla unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, IMEI. Wyłączenie przekierowania połączeń: ##002# - Anuluje wszystkie ustawienia przekierowania połączeń.

Anuluje wszystkie ustawienia przekierowania połączeń. Sprawdzenie statusu blokady połączeń: *#33# - Sprawdza, czy blokowanie połączeń przychodzących i wychodzących jest aktywne.

Sprawdza, czy blokowanie połączeń przychodzących i wychodzących jest aktywne. Sprawdzenie statusu przekierowania połączeń: *#21# - Sprawdza, czy na urządzeniu jest ustawione jakiekolwiek przekierowanie połączeń.

Sprawdza, czy na urządzeniu jest ustawione jakiekolwiek przekierowanie połączeń. Sprawdzenie stanu zakazu połączeń: *#33# - Wyświetla informacje o wszelkich ograniczeniach dotyczących połączeń na urządzeniu.

Wyświetla informacje o wszelkich ograniczeniach dotyczących połączeń na urządzeniu. Testowanie trybu Field Test: 3001#12345# - Włącza tryb Field Test, który dostarcza szczegółowych informacji o sieci komórkowej i siłę sygnału. Aby wyjść, po prostu naciśnij przycisk Home lub przesuń palcem do góry (w zależności od modelu iPhone'a).

Pamiętaj, że nie wszystkie kody mogą działać na każdym urządzeniu lub mogą być dostępne w zależności od operatora sieciowego i regionu. Ponadto, Apple ma tendencję do ograniczania dostępu do niektórych funkcji za pomocą kodów, więc dostępność może się różnić w zależności od wersji oprogramowania iOS.