OK Google. 20 rzeczy, o które najczęściej pytamy asystenta głosowego

Technologia

OK Google to hasło, które na stałe zagościło w naszym słowniku. To właśnie tym zwrotem możemy uruchomić Asystenta Google. Funkcja ta zmieniła na zawsze korzystanie ze smartfonów. Jak rozmawiać z asystentem Google i jakie pytania zadajemy mu najczęściej?

Zdjęcie OK Google. O co pytamy Asystenta Google? / 123RF/PICSEL