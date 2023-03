OLED, QLED, NanoCell. Czym różnią się technologie w telewizorach?

Spis treści: 01 Co wyróżnia telewizory z technologią OLED?

02 Co wyróżnia telewizory w technologii QLED?

03 Co wyróżnia telewizory NanoCell?

04 QLED, OLED, NanoCell. Jaki telewizor wybrać?

Co wyróżnia telewizory z technologią OLED?

Technologia OLED wykorzystywana jest w przypadku telewizorów od lat i wiąże się ona z charakterystycznym przekazem obrazu. Na wyświetlaczu OLED (ang. Organic Light Emitting Diode) nie ma konieczności wykorzystania dodatkowego podświetlenia. Pojedyncze diody są wystarczającym źródłem światła, a każda z nich sterowana jest indywidualnie.

W przeciwieństwie do cenionej przez lata technologii LCD, opcja wyświetlacza OLED ma widzowi znacznie więcej do zaoferowania. Przede wszystkim są to:

Reklama

doskonałe odwzorowanie kolorów,

wyjątkowa płynność obrazu.

Urządzając sobie seans w przyciemnionym pomieszczeniu i korzystając z dodatkowego nagłośnienia, można uzyskać efekt niemal jak w sali kinowej.

Zastanawiasz się, czy technologia OLED jest warta swojej ceny? Średnia żywotność matryc telewizorów, w których została wykorzystana, jest naprawdę dobra. Szacuje się, że taki sprzęt działa poprawnie ok. 100 000 godzin lub więcej.

Co wyróżnia telewizory w technologii QLED?

Technologia QLED, a dokładniej telewizory, w których została zastosowana, cieszą się w ostatnich latach sporą popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego. Użytkownicy sprzętu RTV są coraz bardziej wymagający i poszukują rozwiązań, które zapewnią im najlepsze doznania podczas seansu ulubionych filmów czy seriali.

Zastanawiasz się, czym różni się wyświetlacz QLED w porównaniu z jego poprzednikami? Tak naprawdę jest to innowacyjna wersja podstawowego telewizora LCD. W tym przypadku zastosowano jednak dodatkowe podświetlenie diodami LED oraz wzbogacono je warstwą nanokryształów.

Oznacza to, że odbiornik:

ma zdecydowanie większy zakres barw, które może wyświetlać,

projektuje obrazy w jakości HDR,

zapewnia wyraźne treści nawet w trudnych warunkach np. przy dużym nasłonecznieniu.

Sama wytrzymałość diod, które stosuje się w telewizorach QLED, zasługuje na uznanie. Według obliczeń pozwalają one na bezawaryjną pracę odbiornika nawet przez 1 000 000 godzin. To robi wrażenie, nawet na najbardziej wymagających kinomaniakach. Pozostaje kwestia ceny. Który wariant telewizora jest droższy OLED czy QLED? Okazuje się, że wbrew temu, co można by przypuszczać, technologia QLED jest tańszą opcją. Na rynku znajdziesz telewizory, które ją wykorzystują w naprawdę korzystnej cenie. Bez problemu dopasujesz więc model do domowego budżetu.

Co wyróżnia telewizory NanoCell?

Planujesz zakup telewizora i wiesz już, co to jest OLED czy QLED, ale w wynikach wyszukiwania pojawiła się nieznana Ci technologia NanoCell? To innowacja opracowana i wprowadzona na rynek przez firmę LG. Odbiorniki, w których została ona wykorzystana, zapewniają widzowi wyjątkowo realistyczny obraz z dużym nasyceniem barw. Wynika to z zastosowania specjalnych nanocząstek w matrycy, których zadaniem jest eliminacja wszelkich zanieczyszczeń pojawiających się na falach RGB.

Tym, co dodatkowo zapewnia technologia NanoCell, jest także dynamika obrazu.

Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to jest ona szacowana na bardzo dobrą, chociaż trudno określić konkretną gwarantowaną liczbę godzin działania matrycy. Firma LG podkreśla jednak, że w swoich telewizorach wykorzystuje szereg nowoczesnych funkcji, które mają chronić diody przed ich wypaleniem. Plusem telewizorów NanoCell jest także dość atrakcyjna cena.

QLED, OLED, NanoCell. Jaki telewizor wybrać?

OLED, QLED, NanoCell - wybór technologii zastosowanej w przypadku odbiornika to tylko jedna z decyzji, jakie będziesz musiał podjąć przed jego zakupem. W tym przypadku wiele zależy od indywidualnych oczekiwań, budżetu i preferencji, co do producenta sprzętu. Ze względu na wytrzymałość propozycją, którą warto przemyśleć, jest technologia QLED.

W kwestii pozostałych wyborów warto zastanowić się nad rozdzielczością i dobrać odpowiedni rozmiar do pomieszczenia, w którym ma stanąć odbiornik. Nie bez znaczenia będzie także opcja HDR i Ambilight. Godny uwagi jest także system operacyjny telewizora. Zależnie od producenta może być to Android TV (wykorzystuje ją m.in. firma Philips i Sony) lub aplikacja własna (Panasonic, Samsung).

Ma to ogromny wpływ na obsługę urządzenia, a także kompatybilność z aplikacjami np. platform streamingowych.