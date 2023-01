Oglądam Netflix na Smart TV. Czy muszę płacić abonament RTV na TVP?

Spis treści: 01 Kto musi płacić abonament RTV w 2023?

02 Mam Smart TV, nie oglądam telewizji, tylko Netflixa. Czy muszę płacić abonament RTV?

03 Co grozi za niepłacenie abonamentu RTV?

Kto musi płacić abonament RTV w 2023?

W 2023 roku przyjemność oglądania publicznej telewizji kosztuje 27,30 zł miesięcznie. To za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny. Opłata za okres 12 miesięcy to 327,60 zł. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Kto musi płacić abonament RTV w 2023?

Abonament RTV to opłata pobierana na funkcjonowanie publicznej telewizji i radia. Jej wysokość reguluje ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku. W Polsce abonament RTV jest obowiązkowy. Czy to oznacza, że oglądając tylko filmy i seriale Netflix na Smart TV również powinniśmy płacić abonament na TVP i Polskie Radio?

Reklama

W prawie zapisano zwolnienia z płacenia abonamentu RTV. Opłaty nie muszą wnosić bezrobotni, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, osoby niesłyszące i niewidome czy osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ne tej liście brakuje jednak właścicieli Smart TV, którzy deklarują, że nie oglądają publicznej telewizji.

Mam Smart TV, nie oglądam telewizji, tylko Netflixa. Czy muszę płacić abonament RTV?

Z punktu widzenia ustawy każdy telewizor powinien zostać zarejestrowany. Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Rząd tłumaczy to tym, że konieczność płacenia abonamentu RTV wynika z faktu używania odbiornika, a nie z treści emitowanych programów.

Czy właściciel Smart RTV bez anteny i dekodera płaci abonament RTV? Zupełnie inaczej niż rząd ustawę widzą prawnicy. Problem wynika z faktu, że przepisy były tworzone niemal 20 lat, kiedy nikomu nie śniła się rzeczywistość aplikacji typu Netflix, HBO, Disney+ bez anteny naziemnej czy dekodera. Kto ma rację?

CZYTAJ TAKŻE: Pukają do drzwi Polaków. Prawnicy wyjaśniają, czy musisz ich wpuścić

Na problem zwrócił uwagę portal Wirtualne Media i prawniczka Aleksandra Kolbusz. Według niej obowiązek opłaty abonamentu RTV przy Smart TV nie zachodzi. Prawniczka wskazuje, że ustawa abonamentowa obowiązuje wyłącznie przy odbiornikach dostosowanych do natychmiastowego odbioru programu. Ten nie zachodzi przy oglądaniu Netflixa na Smart TV bez anteny naziemnej lub satelitarnej.

Co grozi za niepłacenie abonamentu RTV?

Tłumaczenia prawników nie będą ważne dla kontrolerów. Podobnie zresztą jak tłumaczenie, że "mam Smart TV, nie oglądam telewizji, tylko Netflixa". Obecnie kontrolom podlegają osoby, które zarejestrowały telewizor lub radioodbiornik, ale przestały płacić abonament oraz osoby, które nigdy nie zarejestrowały urządzeń rtv. Co grozi za niepłacenie abonamentu RTV?

Posiadaczowi odbiornika grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2023 r. kara wynosi 819 zł. Osoby, które zarejestrowały odbiornik, ale przestały płacić abonament, muszą opłacić zaległy rachunek z odsetkami. Osobną kwestią pozostaje, czy trzeba wpuszczać kontrolera do domu.



CZYTAJ TAKŻE:

Streaming drożeje. Dlaczego płacimy coraz więcej za Netflixa, Apple TV i inne usługi?

Po co iść do kina? Disney+ zaczyna nadawać w formacie IMAX

Disney Plus, Netflix, HBO Max, Prime Video. Porównujemy ceny i ofertę