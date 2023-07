Ostrzegali go, że to się źle skończy. Nowe fakty w sprawie Titana przerażają

Niektórzy z pasażerów zaprotestowali i Stockton Rush po raz kolejny spróbował użyć układu hydraulicznego, który od Titana odłączał balast. Tym razem wszystko zadziałało i łódź wypłynęła na powierzchnię. Warto przypomnieć, że balastem były zwykłe, metalowe rury, które często można spotkać na budowach domów.



Klej do kadłuba prawie jak dla dzieci

Kadłub Titana był z włókna węglowego, którego warstwy były klejone. Dziennikarze dotarli do jednego z dawnych wywiadów właściciela OceanGate, kiedy opowiadał o tym, jak wyglądało powstawanie łodzi podwodnej. Stockton Rush szzczerze przyznał, że klej użyty do spajania kadłuba był trochę jak "masło orzechowe". Przypominał gęstszą wersję kleju firmy Elmer's, który chętnie jest używany przez dzieci do klejenia modeli.

Podczas wywiadu Stockton Rush przyznał, że konstrukcja Titana była bardzo prosta, z czym wiązało się poważne niebezpieczeństwo. - Jeśli coś się zepsuje, to nie ma zbyt wielu szans na naprawę - miał powiedzieć właściciel i pomysłodawca łodzi podwodnej.