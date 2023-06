Pierwsza fabryka jest już w kosmosie. Wywróci do góry nogami przemysł, jaki znamy

Kalifornijski startup Varda ma powody do świętowania. Pod koniec 2021 roku informowaliśmy was o planach umieszczenia w kosmosie pierwszej fabryki w kosmosie. Wówczas nie było wiadomo, co dokładnie będzie tam produkowane. Teraz nie tylko znamy przeznaczenie kapsuły, ale także możemy zobaczyć nagranie umieszczenia jej w przestrzeni kosmicznej.

Pierwsza fabryka w kosmosie. Co będzie produkowała?

Pierwsza kosmiczna fabryka Vardy wystartowała na pokładzie Falcona 9 i znajduje się już na orbicie. Będzie tam krążyć przez najbliższy miesiąc, po czym wyląduje na poligonie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Utah. Choć na razie będzie testowana, to w przyszłości może pozwolić na tworzenie nowych, zaawansowanych leków.

Reklama