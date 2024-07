PKP Intercity miało świetny kwartał. W tle tysiące schabowych i jajecznic

Spółka miała bardzo dobrą pierwszą połowę br. i to sprawiło, że prognozy na ten rok zostały podniesione. Firma wierzy, że w całym 2024 r. przewiezie około 75-78 mln podróżnych. Dla porównania w zeszłym roku było to niespełna 68 mln pasażerów. Jeśli uda się osiągnąć założony cel, to będzie to rekord w historii firmy.

Niedawno PKP Intercity podpisało również kontrakt związany z dostawą co najmniej 300 nowych wagonów. Zaczną one trafiać do składów od 2026 r. i jest to rekordowa umowa w historii spółki.