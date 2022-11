Polacy niszczą swoje smartfony - najczęściej w domu!

Dawid Szafraniak Technologia

Smartfony nigdy nie należały do tanich urządzeń. Nawet budżetowe modele to wydatek kilkuset złotych, o flagowcach nie wspominając. Mimo to, w Polsce mamy pewien problem z dbaniem o nasz sprzęt. Okazuje się, że niszczymy go na potęgę.

Zdjęcie Polacy mają problem z dbaniem o swoje smartfony. / 123RF/PICSEL