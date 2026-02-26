Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obrał sobie za cel Allegro, wobec którego prowadzone jest śledztwo w związku z ewentualnym naruszeniem zasad. Przeprowadzono kontrole w siedzibie giganta oraz jego wybranych biurach. O co poszło?

UOKiK i policja przeszukali siedzibę oraz biura Allegro

Przeprowadzono kontrole w głównej siedzibie Allegro w Poznaniu oraz jej warszawskich biurach. Przeszukania prowadził UOKiK w asyście policji, co miało na celu zgromadzenie odpowiednich materiałów w śledztwie. Stosowne nakazy zostały wydane przez sąd, do którego zwrócił się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy

UOKiK podejrzewa naruszenie zasad konkurencji i faworyzowanie usług logistycznych należących do Allegro. Obejmuje to dostawy do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców wchodzących w skład programu Allegro Delivery.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że firmy nienależące do programu Allegro Delivery stawiane są w gorszej pozycji. Dotyczy to również utrudnień w prezentowaniu dotychczasowych punktów odbioru paczek.

Allegro może otrzymać ogromną karę od UOKiK

Jeśli podejrzenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów się potwierdzą i właśnie w tym celu zbierano materiał dowodowy w biurach Allegro, to gigant rynku e-commerce może zostać ukarany ogromną grzywną. W najgorszym przypadku może ona sięgnąć nawet 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Warto jednak mieć na uwadze, że UOKiK na razie prowadzi postępowanie wyjaśniające, a nie oskarżające. Na razie nie wiadomo, jak zakończą się rozpoczęte działania. Nie jest to pierwsze postępowanie, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi wobec Allegro. W zeszłym roku gigantowi stawiano zarzuty stosowania greenwashingu, czyli pseudoekologicznego marketingu, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistego wpływu na środowisko świadczonych usług.

