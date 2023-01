Polska firma buduje baterię do smartfonów, która wytrzyma 68 lat

Polska bateria naładuje smartfon w zaledwie 8 minut

Wynalazkowi Polaków niestraszne są temperatury od -40 do +180 stopni Celsjusza. Te niższe wartości szczególnie przydarzą się użytkownikom mobilnych urządzeń podczas zimy. Wówczas na mrozach bateria będzie trzymała tak samo dobrze jak w lecie. Twórcy zapewniają też, że bateria jest odporna na skokowy wzrost temperatury do 280⁰C. Ale to nie wszystko.

Akumulatory The Batteries mają o wiele większą żywotność od tych obecnie stosowanych. Testy wykazały, że po 10 tysiącach doładowań, bateria traci zaledwie 5 procent sprawności, podczas gdy dotychczasowe baterie litowo-jonowe zaczynają ulegać degradacji maksymalnie po już 1000 ładowań. Docelowo akumulatory mają oferować sprawność do 25 tysięcy cykli ładowania.

Najtańsza na świecie produkcja i niezwykła trwałość

Jednak najważniejszym aspektem nowego wynalazku z Polski jest jego cena. Chociaż baterie LiCoO2 na świecie są dostępne od jakiegoś czasu, to ich popularyzację ograniczają koszty produkcji i ceny w sklepach. Firma z Rzeszowa ogłosiła, że udało się jej przygotować proces produkcji, dzięki któremu koszty znacznie obniżyły się w stosunku do tradycyjnych baterii. Podobnie ma być z cenami akumulatorów w sklepach.

Koncepcja została opatentowana i testowana jest od czterech lat. Polska spółka zamiast twardej i ogniotrwałej katody LiCoO2 zastosowała proszek LiCoO2 do akumulatorów. To 150-krotnie tańsza technologia produkcji, niż najtańsza istniejąca do tej pory na świecie. Dodatkowo spółka wykorzystuje przy produkcji anodę litową i elektrolit LiPON, co ma dawać "doskonałe połączenie dla małych akumulatorów". "Technologia ta zapewnia wyjątkową elastyczność w projektowaniu takich urządzeń jak smartfony, tablety czy rozruszniki serca".

Wynalazek The Batteries ma rewolucyjny potencjał

Wynalazkami firmy The Batteries zainteresowało się sporo rodzimych i europejskich firm. Spółka dostała z nowej rundy finansowania w czerwcu 37 milionów złotych na m.in. przygotowanie pilotażowej linii produkcyjnej w Parku Technologicznym Aeropolis w Rzeszowie. Ma ona oferować wydajność 1 MW rocznie, co przełoży się na produkcję kilkudziesięciu tysięcy sztuk baterii rocznie. Potencjalni klienci otrzymali już pierwsze wyprodukowane próbki, a masowa produkcja może ruszyć jeszcze w tym roku.