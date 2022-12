Polski czołg T-72 niszczy rosyjski T-72 w Ukrainie. Jest nagranie

Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały w sieci materiał filmowy, który powstał na wschodzie Ukrainy. Pojawia się na nim polski czołg T-72 przemierzający polną drogę tuż po zniszczeniu rosyjskiego czołgu T-72. Na pojeździe okupanta widnieje symbol Z.

Dostarczony przez polską armię czołg T-72M1 Jaguar idealnie sprawdza się w realiach wojny w Ukrainie. Jest to czołg podstawowy II generacji. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wozów bojowych na świecie. Przeznaczony jest on do ataku w wojnie manewrowej, posiada małą masę, niską sylwetkę i potężne uzbrojenie zasilane automatem załadowania umożliwiającym oddanie 6-8 strzałów na minutę. Występuje w wersji dowódczej i liniowej.

