Janek stworzył w tak młodym wieku firmę, która dostarcza dronami leki, adrenalinę, tkanki a nawet mleko dla niemowląt do najbardziej niedostępnych miejsc na świecie. Stworzył system zarządzania dronami, optymalizując to, co największe na świecie korporacje uznawały za niemożliwe. Sam nawiązał kontakt z Ministrem Zdrowia Gambii. Spędził tam miesiące. Jego system działa, wozi produkty medyczne ratując setki osób. Zaznaczam, ten chłopak ma 21 lat!

fragment wpisu w serwisie twitter dr Macieja Kaweckiego