Polski karabinek Grot w rękach oddziałów wyzwalających Rosję

Jak tłumaczy strona ukraińska, karabin Grot został wybrany ze względu na swoją wysoką niezawodność i dużą tolerancję na jakość amunicji używanej do niego. Jest to kluczowy aspekt w realiach wojennych i dostarczania do Ukrainy najróżniejszej amunicji.