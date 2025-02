Na osiedlu spółdzielni mieszkaniowej w Świętochłowicach zainstalowano nowoczesne, inteligentne śmietniki. Dwa zestawy kontenerów umieszczono przy ul. Granitowej oraz Polnej 9. Prezes zarządu spółdzielni, Karol Woźniczka, podkreśla, że jest to nieunikniona przyszłość i wspólne dobro, na które musimy się otworzyć. Nie wszyscy się z tym zgadzają. Jak działa ten system i czy w ogóle go potrzebujemy?

Mieszkańcy osiedla dostaną naklejki z kodem QR, które będą przyklejać na workach na śmieci. Kod QR należy zeskanować czytnikiem wbudowanym w śmietnik, co otworzy odpowiednią klapę i pozwoli wrzucić worek. W środku znajdują się wagi, które sprawdzają masę odpadów i pokazują ją na wyświetlaczu. Urządzenia identyfikują też rodzaj śmieci. System rejestruje te dane dla każdego gospodarstwa domowego, a kontenery są dodatkowo monitorowane za pomocą kamer. Może to zatem rodzić pewne obawy o prywatność.

Inteligentne "hasioki" oferują bezdotykową obsługę oraz kolorowe diody, dzięki którym dowiemy się np. o przepełnieniu kontenera. Śmietniki będą również komunikować się z mieszkańcami za pomocą głośników. Spółdzielnia zapewnia, że mieszkańcy zostaną wdrożeni w nowy system, a każdy śmietnik jest szczegółowo opisany w "analogowy" sposób. Pozwoli to upewnić się, co można, a czego nie można do niego wrzucać. W sumie zakupiono 22 kontenery. Odbiór inwestycji planowany jest na 12 marca.

Nie wszyscy są tym pomysłem zachwyceni. Pojawiły się też obawy i krytyczne komentarze dotyczące wprowadzenia takiego systemu na innych osiedlach. Mieszkańcy zastanawiają się, czy do wyrzucania śmieci będzie potrzebna aplikacja na telefon. W końcu nie wszyscy dysponują smartfonem i potrafią korzystać z jego funkcji. Osoby wykluczone cyfrowo mogą mieć więc problem z wyrzuceniem śmieci. Pojawiły się też głosy o braku miejsc parkingowych i problemach z wjazdem śmieciarek, nie mówiąc już o miejscu na same kontenery.

Z jednej strony może wydawać się, że inteligentne śmietniki to droga fanaberia, która nigdy się nie zwróci, jednak zwolennicy podkreślają ich zalety. Według prezesa spółdzielni teraz każdy będzie odpowiadał za to, co wyrzuca. Dotychczas mieszkańcy ponosili odpowiedzialność zbiorową za osoby, które same nie segregują śmieci. A takich osób wcale nie brakuje. Część ludzi nie potrafi poprawnie segregować śmieci, a inni nie zwracają na to uwagi. Dzięki oznaczeniom na workach nie będzie już problemu z rozmyciem odpowiedzialności za nieposegregowane odpady.