Wrześniowa powódź nie tylko spowodowała utrudnienia w ruchu kolejowym na terenie Polski, ale także w wybranych krajach, do których do niedawna kursowały pociągi międzynarodowe obsługiwane przez PKP Intercity. Rodzimy przewoźnik wstrzymał w zeszłym miesiącu połączenia do Czech oraz Austrii. Teraz ogłosił, że będą one sukcesywnie przywracane.

PKP Intercity wznawia połączenia pociągów do Austrii i Czech

Czechy oraz Austria również zmagały się w zeszłym miesiącu z powodziami, co miało negatywny wpływ także na infrastrukturę kolejową. W pierwszym z krajów zostały zalane m.in. stacje kolejowe w Bohuminie i Ostrawie. Zagrożony był również most na Odrze. PKP Intercity dosyć szybko wstrzymało połączenia międzynarodowe do tych państw, a od 9 października będą one wznawiane, o czym poinformował prezes spółki, Janusz Malinowski w komunikacie udostępnionym w platformie X.