Ponad 5 mln osób w zasięgu 5G Ultra

Plus cały czas pracuje nad rozwojem sieci i niezmiennie od lat pozostaje liderem technologii 5G, co potwierdzają niezależne rankingi szybkości. Uruchomiony w połowie br. roku internet mobilny szybki jak światłowód - 5G Ultra - dostępny jest już we wszystkich województwach w Polsce. W ciągu blisko czterech miesięcy przybyło 78 większych i mniejszych miejscowości w zasięgu tej technologii. Już 5 milionów mieszkańców Polski może korzystać z możliwości ultraszybkiego internetu 5G Ultra, dzięki blisko 900 stacjom bazowym. Łącznie w zasięgu sieci 5G Plusa jest ponad 20 milionów osób.



Pionierskie rozwiązanie wykorzystuje agregację, czyli łączenie 3 pasm radiowych - dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) - do szybkiej transmisji danych. Użytkownicy dzięki temu mogą prowadzić niezakłócone spotkania online, komfortowo i bez przeszkód pracować zdalnie i uczyć się także w mniejszych miejscowościach, płynnie oglądać filmy i seriale w wysokiej jakości oraz szybko pobierać pliki.

Zasięg sieci 5G Ultra

Zasięg 5G Ultra jest dostępny w następujących miejscowościach (nowe lokalizacje zaznaczone są pogrubioną czcionką):

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Smolec, Mirków, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce, Karpacz, Kamienna Góra, Oleśnica Śląska, Wołów, Bystrzyca Kłodzka, Nowa Ruda, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Bielany Wrocławskie, Strzelin, Chojnów,

województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok, Skwierzyna, Janczewo, Chynów,





województwo mazowieckie: Warszawa, Żyrardów, Izabelin, Janki, Kuligów, Sochaczew, Otwock, Wólka Kosowska, Rembelszczyzna, Kadzidło, Sierpc, Pionki, Działki Suskowolskie, Wieliszew, Czosnów, Gołków, Emów, Białobrzegi, Mlądz (Otwock),





województwo podkarpackie: Lesko, Przeworsk, Strzyżów,





województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Hryniewicze, Czarna Białostocka,





województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Dzierżążno, Puck, Władysławowo, Chwaszczyno, Debrzno, Miszewo, Kowale, Kępice, Luzino, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Ustka, Wejherowo,





województwo świętokrzyskie: Staszów, Dwikozy,





województwo opolskie: Krapkowice, Olesno, Paczków, Głubczyce, Gogolin,





województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo, Bartoszyce, Biskupiec k. Iławy, Działdowo, Kętrzyn, Lidzbark k. Działdowa, Lidzbark Warmiński, Mikołajki, Morąg, Ostróda, Pasłęk, Reszel, Węgorzewo,





