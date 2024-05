Spis treści: 01 Zmiana telewizora? Idzie nowe

02 Nowy dekoder? Może wystarczy stary

03 Polacy przeszli na DVB-T2

Zmiana telewizora? Idzie nowe

Nie tak dawno sporo czytaliśmy o zmianach w naziemnym sygnale telewizji cyfrowej. Telewizyjna rewolucja sprawiła, że dostępnych stało się więcej kanałów, a także nadawano je w lepszej jakości obrazu i dźwięku. Nie dotarliśmy jednak do końca technologicznych możliwości telewizji. Okazuje się bowiem, że już niedługo może nas czekać kolejna zmiana. Tym razem chodzi o standard MPEG5 z kodekiem LCEVC ((Low Complexity Enhancement Video Codec). Co to oznacza? Standardowo - więcej i jeszcze lepiej. Ale nie tylko.

Głównym celem wprowadzenia nowego standardu ze wspomnianym kodekiem jest rozpowszechnienie nadawania w jakości 4K, przy jednoczesnym zmniejszaniu zużywania pasma. Do tej pory kanały nadawane w tej jakości cechowała mocna zasobożerność - w porównaniu do standardowego HD. Zastosowanie LCEVC pozwala zmniejszyć obciążenie pasma kanału nawet o 150%. To otwiera drogę do zwiększenia liczby kanałów bez dodatkowego zapychania pasma.

Wiele krajów nadaje kanały telewizyjne w jakości HD, ale państwa te chciałyby wdrożyć UHD. Czasami stosowany jest simulcast, w którym obok sygnałów stacji w HD, jest dostępny kanał UHD z bitrate 15 Mbit/s z wykorzystaniem kodeka HEVC. Jest to mało wydajne pod względem wykorzystania widma radiowego i nie pozwala na pełne przejście na 4K. To rozwiązanie tymczasowe. Dotyczy to krajów takich jak, USA czy Korea Południowa (ATS 3.0/HEVC), Francja i Hiszpania (DVB-T2/HEVC). W niektórych krajach nie ma w ogóle częstotliwości przeznaczonych na UHD. Thierry Fautier, Harmonic (za wirtualnemedia.pl)

Nowy dekoder? Może wystarczy stary

Stary, a w zasadzie jeszcze całkiem nowy dekoder może wystarczyć, aby odbierać sygnał po zmianie standardu. W Polsce możemy pochwalić się dość nowoczesnym sposobem nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Niedawne zmiany sprawiły, że wielu z nas zaopatrzyło się w specjalne dekodery, które mogą gwarantować spokój na wiele lat. Podobnie ma się sprawa z telewizorami. Korzystamy często z nowoczesnych urządzeń, które również są przystosowane do odbierania współczesnego sygnału telewizyjnego.

Inaczej wygląda sprawa w sytuacji, gdy nasz sprzęt jest przestarzały. Wówczas konieczna może okazać się wymiana telewizora na nowy, lub dokupienie odpowiedniego urządzenia. Póki co i tak nie wiadomo, kiedy nowy standard miałby zostać wdrożony w Polsce. Na razie jesteśmy jeszcze na etapie opracowywania tej technologii.

Polacy przeszli na DVB-T2

Od jakiegoś już czasu korzystamy w Polsce z DVB-T2. To nowoczesny forma emisji sygnału telewizyjnego, dzięki której zastąpiono przestarzały i mniej wydajny sygnał analogowy gorszej jakości. Mając odpowiedni telewizor lub przystosowany dekoder możemy odbierać cyfrowo kodowany sygnał, który posiada znacznie lepsze parametry niż wcześniej wykorzystywana technologia.

Nowoczesna telewizja cyfrowa znacznie zwiększa możliwości naziemnej TV. Dzięki temu mamy dostęp nie tylko do większej liczby kanałów, ale także odbieramy je w lepszej jakości. DVB-T2 to druga generacja, dzięki której pasmo jest mniej wykorzystywane (oszczędność nawet do 50%), przy czym obraz i dźwięk są lepszej jakości. Więcej o sygnale naziemnej telewizji cyfrowej dowiecie się w tym miejscu.