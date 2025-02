Nagranie jest częścią trwającego śledztwa dotyczącego firmy OceanGate, czyli operatora niesławnego batyskafu Titan oraz przyczyn jego implozji . Przypomnijmy, że Straż Przybrzeżna i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu przez ok. dwa tygodnie września ubiegłego roku prowadziły szeroko zakrojone dochodzenie, przesłuchując świadków oraz ekspertów.

To właśnie wtedy amerykańska straż przybrzeżna ujawniła pierwsze zdjęcie szczątków Titana i ustaliła, że batyskaf najprawdopodobniej implodował na dużej głębokości (nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze, przeciwieństwo eksplozji), a zjawisko trwało dosłownie 1/20 sekundy. A przynajmniej tak wskazują analizy szczątków, odnalezionych ok. 500 metrów od celu podróży, na głębokości około 4 kilometrów.

Jak poinformowali śledczy podczas przesłuchania świadków, w tym byłych pracowników OceanGate, wrak został odnaleziony dosłownie kilkaset metrów od Titanica po kilkudniowych poszukiwaniach. Podczas prezentacji otwierającej posiedzenie Marine Board of Investigation poinformowało też, że stożek ogonowy oraz inne szczątki zostały odnalezione 22 czerwca zeszłego roku przez zdalnie sterowany pojazd, co dostarczyło "niepodważalnych dowodów" na to, że batyskaf doświadczył katastrofalnej implozji.