Ile czołgów T-91 Twardy ma Polska?

PT-91 Twardy powstał w latach 90. jako czołg podstawowy polskiej amii, który miał wycisnąć, co się dało z poradzieckiej konstrukcji T-72M1, przygotowując ją na nowe tysiąclecie i pokazać, że polska armia rozwija się w drodze do NATO. Z głównych elementów to, co nie zostało zmienione to armata armatę 2A46 kalibru 125 mm. Jednak PT-91 wprowadził szereg zmian, zwłaszcza w dziedzinie ochrony i elektroniki.

Przede wszystkim zastosowano nowe kostki pancerza reaktywnego krajowego projektu ERAWA oraz system ostrzegawczy Obra. Ten pierwszy po trafieniu uwalnia kontreksplozję, pochłaniając siłę uderzenia pocisku. Ten drugi zaś wykrywa wrogie lasery i dalmierze, gdy PT-91 zostanie wzięty na cel, stawia ochronną zasłonę dymną. Polski czołg posiada przy tym ulepszony względem T-72 silnik Wola S-12U o mocy 850 koni oraz nowe systemy kierowania ogniem SKO 1-M DRAWA.

PT-91 Twardy do dziś służy w polskim wojsku i dziś mamy ich 172 sztuki, po uszczupleniu arsenału o 60 maszyn, których wysłanie do Ukrainy zapowiedziano w tym roku. Należy jednak pamiętać, że nawet ze wszystkimi modernizacjami to dalej modernizacja starszego T-72, która na współczesnym polu bitwy przegrywa z nowymi Leopardami 2 czy Abramsami. Dlatego lepiej, aby PT-91 Twardy mógł jeszcze pomóc w walce z Rosją w Ukrainie niż żeby miał gnić w magazynie po zastąpieniu przez nowsze maszyny wojska.