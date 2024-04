Powitajmy nowego robota ATLAS. Jego możliwości są niesamowite

Firma Boston Dynamics po 11 latach prac rozwojowych humanoidalnego robota o nazwie ATLAS, postanowiła zakończyć projekt i rozpocząć testy nowej maszyny. W serwisach społecznościowych pojawił filmik w roli głównej z robotem ATLAS 2.0. Maszyna zaskakuje swoimi niesamowitymi możliwościami.

Już pierwsza wersja potrafiła wprawić w osłupienie nawet największych przeciwników humanoidalnych maszyn, a nowa wersja tylko jeszcze wyżej podniosła poprzeczkę w rozwoju robotów. Nowy ATLAS jest lżejszy, mniejszy i znacznie sprawniejszy fizycznie.

Nowy ATLAS 2.0 zaskakuje swoimi możliwościami

Na filmie możemy zobaczyć, jak sprawnie wstaje z pozycji leżącej i porusza się po pomieszczeniu testowym. Co ciekawe, maszyna może teraz dokładnie tak samo chodzić zarówno do przodu, jak i do tyłu, ponieważ zastosowano obrotową głowę, która pozwala na większy zakres aktywności.

ATLAS obecnie uchodzi za jednego z najbardziej zaawansowanych mechanicznie robotów na świecie. Wynalazek firmy Boston Dynamics, która od jakiegoś czasu jest własnością Hyundaia, teraz porusza się jeszcze sprawniej, aż za bardzo. Oglądając go w akcji na filmie, możecie poczuć lekki dyskomfort. To nic innego, jak zjawisko doliny niesamowitości.

Humanoidalne roboty za żołnierzy na polach walki

Robot szybko zbliża się do kluczowych możliwości fizycznych człowieka, a nawet w niektórych aspektach już wielu z nas prześcignął. ATLAS potrafi bowiem wykonywać salta na życzenie i przenosić ciężkie ładunki. Ludzie z Boston Dynamics chętnie widzieliby go w roli ratownika, który niesie pomoc ludziom poszkodowanym przez różne kataklizmy.

Niestety, istnieją też obawy, że prędzej czy później, takie maszyny trafią do armii i na pole walki. Pentagon zapowiedział jednak jakiś czas temu, że dzięki robotom ATLAS można będzie ograniczyć straty wśród żołnierzy. Wizja armii USA celuje w oddanie czołgów, samolotów i linii frontu właśnie w ręce robotów, które za ludzi prowadziłyby wojny. Czas pokaże, czy takie plany staną się faktem.