Amerykańskie linie United Airlines poinformowały, że w trakcie incydentu, na pokładzie maszyny znajdowało się 153 pasażerów i sześcioro członków załogi . Samolot wystartował z Denver z zamiarem dotarcia do Edmonton w Kanadzie. Władze lotniska poinformowały, że tuż po oderwaniu się maszyny od ziemi w jednym z jej silników pojawiły się płomienie.

Świadek zdarzenia, Wyatt McCurry, który nagrał płonący silnik z ziemi, opisał dramatyczne chwile: " Co kilka chwil z silnika słychać było eksplozje , potem pojawiała się olbrzymia kula ognia. Ścisnęło mi żołądek. Pomyślałem, że zaraz zobaczę, jak samolot spada". Pasażerowie relacjonowali, że w kabinie zapanowała panika, gdy usłyszeli hałasy i zobaczyli ogień przez okna.

Załoga natychmiast zareagowała, nadając sygnał Mayday i podejmując decyzję o powrocie na lotnisko. Piloci bezpiecznie zawrócili maszynę, a po wylądowaniu pasażerowie zostali ewakuowani . Nikomu nie stała się krzywda, choć incydent wywołał zrozumiałe emocje wśród podróżnych. Linie United Airlines poinformowały, że pasażerowie zostali przetransportowani do Edmonton innym samolotem, a uszkodzona maszyna została poddana szczegółowym badaniom.

Według komunikatu dyrekcji lotniska, przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zderzenie samolotu z dzikim zwierzęciem podczas startu. Podejrzenia padły na króliki, które zauważono na pasie startowym. Jak podaje Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), zderzenia z dzikimi zwierzętami, choć dotychczas rzadkie, niestety zdarzają się coraz częściej. W 2024 roku odnotowano ponad 20 tysięcy takich przypadków, z czego tylko cztery dotyczyły królików. W tym przypadku zwierzę mogło zostać wciągnięte do silnika, co doprowadziło do awarii i pożaru.