Prawie jak Corel. Jakie programy graficzne są za darmo?

Spis treści: 01 Darmowa alternatywa dla Corela i Photoshopa

02 Canva. Darmowy program graficzny online

03 Krita. Darmowy program do rysowania

04 Photopea. Łatwy i za darmo

05 GIMP. Darmowy program do tworzenia grafiki

06 Pixlr. Prosty i darmowy program graficzny online

07 Adobe Express. Bezpłatny program do tworzenia grafiki

Programy graficzne mają szerokie zastosowanie i są używane w wielu dziedzinach - między innymi do rysowania, edycji zdjęć czy projektowania. Takie aplikacje można pobrać na komputer, tablet czy telefon. Są też programy do edycji i rysowania online, których w ogóle nie trzeba instalować. Jakie darmowe programy graficzne zasługują na uwagę w 2024 roku? Podpowiadamy.

Programy graficzne, takie jak Adobe Photoshop, Illustrator, Procreate czy CorelDRAW, są wszechstronne i oferują narzędzia do realizacji wielu różnych zadań w zakresie grafiki i projektowania. Nie trzeba jednak sięgać po zaawansowane programy, aby wykonać np. grafikę do mediów społecznościowych, plakat na komputerze, czy chociażby porysować. Istnieje wiele darmowych alternatyw dla zaawansowanych aplikacji, zwykle są to łatwe i wygodne w obsłudze programy online, na telefon lub na komputer. Oto niektóre z nich.

Canva. Darmowy program graficzny online

Jednym z bardzo intuicyjnych w obsłudze, a do tego niewymagających instalacji programów, z których da się korzystać również bezpłatnie, jest Canva. Jest to bardzo wszechstronne narzędzie - można edytować zdjęcia i filmy, tworzyć własne projekty plakatów, wizytówek czy wpisów na social media, ale także korzystać z bogatej biblioteki gotowych szablonów oraz elementów graficznych. Da się nawet rysować.

Zdjęcie Bezpłatny program graficzny, jakim jest Canva, umożliwia edycję, projektowanie, a nawet rysowanie / Canva / materiał zewnętrzny

Zależnie od tego, jak preferujemy, aplikację możemy pobrać i zainstalować na komputerze czy telefonie, albo korzystać z niego bezpośrednio z przeglądarki. Wśród bezpłatnych opcji jest nie tylko wyżej opisane tworzenie z gotowych propozycji oraz samodzielne projektowanie, ale też wspieranie się możliwościami sztucznej inteligencji. Canva oferuje bowiem różne dogodności w tej kwestii, na przykład opcję generowania grafik AI na podstawie tekstowego opisu. Wystarczy przejrzeć w Canvie "Bibliotekę aplikacji" oraz "Magiczne narzędzia". Część z nich jest dostępna tylko w płatnej wersji programu, ale z innych da się korzystać także w bezpłatnej wersji Canvy.

Gotowe projekty można pobrać na komputer, udostępnić komuś, wydrukować i wiele więcej. Narzędzie jest bardzo rozbudowane, choć trzeba zaznaczyć, że jednocześnie jest ono pozbawione wielu zaawansowanych opcji edycji. Do tworzenia atrakcyjnych wizualnie grafik i prostej edycji zdjęć w zupełności jednak wystarczy.

Krita. Darmowy program do rysowania

Szukając czegoś bardziej zaawansowanego, co pozwoli tworzyć do woli, a do tego posiada bezpłatną bazę materiałów edukacyjnych, warto zwrócić uwagę na program Krita. To narzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla artystów, którzy chcą się oddać cyfrowemu rysowaniu i malowaniu. Oprócz oferowania szerokiej gamy narzędzi do cyfrowego tworzenia, Krita jest też swego rodzaju medium zrzeszającym artystów o różnym stopniu zaawansowania.

Program skierowany jest zarówno do początkujących, jak i wprawionych użytkowników, ale bogactwo funkcji może nieco przytłaczać osoby, które dopiero zaczynają przygodę ze sztuką cyfrową. Z pomocą przychodzi tu specjalnie opracowany przez twórców "Podręcznik do Krity". Jest on dostępny również w języku polskim. Aby rozpocząć zabawę, program Krita trzeba pobrać i zainstalować.

Photopea. Łatwy i za darmo

To kolejny program graficzny, który nie wymaga pobierania i instalacji. Photopea umożliwia darmową edycję obrazów online i obsługuje szereg różnych formatów plików. Interfejs przypomina nieco Photoshop, ale jest uproszczony. Z Photopea można korzystać bezpłatnie i po polsku.

Zdjęcie Z Photopea można korzystać bezpośrednio w przeglądarce. Wystarczy mieć dostęp do internetu / Photopea / materiał zewnętrzny

Photopea pozwala na edycję obrazów, które mamy na komputerze, albo stworzenie nowego projektu. W tym drugim przypadku program wyświetla gotowe szablony dostosowane wymiarami np. pod wpis na Instagram, Facebook czy YouTube. Są też przygotowane wymiary zgodne z różnymi formami wydruku, przekątnymi smartfonów i ekranów.

GIMP. Darmowy program do tworzenia grafiki

GIMP to bezpłatna alternatywa dla drogich programów graficznych. Posiada bardzo dużo funkcji, a przy tym jest łatwy w obsłudze. W tym programie można tworzyć zaawansowane rysunki, profesjonalnie edytować zdjęcia i tworzyć różnego rodzaju projekty graficzne. Interfejs, choć może na pierwszy rzut oka przytłaczać, szybko stałe się bardzo intuicyjny. GIMP służy do rysowania, projektowania i edycji zdjęć. Jest bardzo rozbudowany.

Zdjęcie GIMP to rozbudowany program, oferujący cały wachlarz rozmaitych opcji związanych z tworzeniem i edycją / GIMP

GIMP należy pobrać i zainstalować. Trzeba też poświęcić nieco czasu na jego naukę. Ma on jednak wbudowany system pomocy, dostępny w kilkudziesięciu językach. Ponadto na stronie programu jest zakładka "Tutorials", gdzie można znaleźć przydatne informacje na temat jego konfiguracji oraz korzystania z różnych narzędzi. Jednak jeśli potrzebny jest program graficzny, który pozwoli tworzyć nieco bardziej zaawansowane koncepcja, na przykład rozbudowany projekt na studia, to GIMP będzie jednym z najlepszych wyborów.

Program wyróżnia też to, że umożliwia on dostosowywanie go do własnych potrzeb - da się bowiem dodawać różne wtyczki i rozszerzenia.

Pixlr. Prosty i darmowy program graficzny online

To kolejny program do edycji zdjęć i tworzenia grafik, również AI, którego nie trzeba instalować. Działa online i pozwala na korzystanie z szerokiego wyboru narzędzi do edycji obrazów i zdjęć. Podstawowa wersja jest nieco okrojona, ale i tak oferuje bardzo dużo opcji, które w przypadku początkującego użytkownika w zupełności wystarczą. Edytor Pixlr, podobnie jak programy opisane wyżej, również posiada wbudowane szablony dostosowane wielkością m.in. do wymogów mediów społecznościowych. Z tego powodu łatwo tworzyć grafiki na Instagrama czy Facebooka, ale także takie obrazy, które będą przeznaczone do czegoś innego, np. do druku.

Narzędzie działa w przeglądarce internetowej, a interfejs edycji obrazów jest nieco podobny, jak w przypadku Photoshopa. Po wejściu na stronę należy przesunąć suwak, aby przejść do katalogu dostępnych funkcji. Wystarczy wybrać interesującą opcję i rozpocząć pracę. Można tworzyć kolaże, rysować, edytować obrazy i generować grafiki AI, lub korzystać z innych możliwości sztucznej inteligencji. Niektóre funkcje wymagają zarejestrowania się w serwisie.

Adobe Express. Bezpłatny program do tworzenia grafiki

Aplikacja Adobe Express działa zarówno w przeglądarce, jak i można ją pobrać na urządzenie. Program jest darmowy, ale trzeba się zarejestrować. Można też wykupić rozszerzoną wersję. Jednak nawet wariant podstawowy to rozbudowane narzędzie, które jest bardzo łatwe w obsłudze i zapewnia w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do szybkiej edycji i przekształcania obrazów. Doskonale nada się przede wszystkim do tego, aby dostosowywać materiały tak, aby wyróżniały się w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Adobe Express działa w przeglądarce i w aplikacji / Adobe / materiał zewnętrzny

To narzędzie zawiera szablony do tworzenia obrazów, postów na Instagram i inne media społecznościowe, a nawet do przygotowywania CV, oraz wielu innych grafik. Ponadto Adobe Express pozwala na korzystanie z szerokiego wachlarza opcji sztucznej inteligencji. Można na przykład generować grafiki AI, albo dodawać czy usuwać elementy za pomocą sztucznej inteligencji. Oprócz ogromnej biblioteki gotowych bezpłatnych szablonów, które można dostosować do własnych potrzeb, Adobe Express umożliwia też tworzenie grafiki od podstaw. W darmowym planie niektóre funkcje są ograniczone, np. można z nich skorzystać określoną liczbę razy. Inne opcje są natomiast zarezerwowane wyłącznie dla płatnej wersji aplikacji.