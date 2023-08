Prezydent Ukrainy steruje dronem, który uderza w rosyjski okręt

Wołodymyr Zełenski miał okazję spróbować posterować morskim dronem uderzeniowym w symulatorze szkoleniowym dla ukraińskich wojskowych. Prezydent przyznał, że "Rosja zostanie bez okrętów do końca wojny, jeśli nadal będzie atakować ukraińskie porty".

Wołodymyr Zełenski pilotuje morskiego drona

Co ciekawe, Zełenski w trakcie zabawy symulatorem miał możliwość przeprowadzić atak morskim dronem właśnie na poważnie uszkodzony niedawno okręt desantowy Olenegorski górnik. To wymowna sugestia skierowana do Rosjan, że powinni zacząć się obawiać ukraińskich dronów.