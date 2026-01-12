Jeśli w ostatnim czasie Instagram "nękał" was wiadomościami o konieczności zresetowania hasła, to nie jesteście w tym sami. Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce i pojawiły się obawy, iż mogło dojść do wycieku danych. Postulowali to m.in. specjaliści z firmy Malwarebytes. Meta ma jednak inne zdanie na ten temat.

Meta zabiera głos w sprawie wycieku danych z Instagramu

Meta zabrała głos w sprawie ostatnich doniesień i twierdzi, że Instagram nie padł ofiarą wycieku danych. Konta użytkowników są bezpieczne. Co więc było przyczyną ostatnich problemów objawiających się prośbami o zresetowanie haseł? Firma udostępniła następujące oświadczenie.

Usunęliśmy problem, który umożliwiał zewnętrznym podmiotom wysyłanie e-maili z prośbą o zresetowanie hasła dla niektórych użytkowników. Nie doszło do naruszenia naszych systemów, a Wasze konta na Instagramie są bezpieczne

Można więc domyślać się, że w platformie istniała luka, która pozwalała na wysyłanie takich próśb o zresetowanie haseł, ale problem powinien zostać zażegnany. Wiele więc wskazuje na to, że tym razem nie doszło do wycieku danych, choć w przeszłości serwis już się z tym borykał. Firma dodaje, aby ostatnie prośby po prostu zignorować.

Malwarebytes informuje o wycieku danych z platformy Instagram

Jednak nieco wcześniej specjaliści z Malwarebytes twierdzili, że był to wyciek danych, który mógł dotyczyć nawet około 17,5 mln kont członków serwisu Instagram. W niepowołane ręce miały dostać się m.in. nazwy użytkowników platformy, ich adresy e-mail czy numery telefonów.

Z informacji przekazanych przez Malwarebytes wynika, że wspomniane dane miały trafić do darknetu.

Dane są dostępne do sprzedaży w darknecie i mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców

Kiedy mogło dojść do tego wycieku danych? Malwarebytes twierdzi, że incydent może mieć związek z potencjalnym ujawnieniem API Instagrama z 2024 r. Te dwie sytuacje prawdopodobnie jednak się nie łączą.

W ramach ciekawostki warto dodać, że centrum kont Meta umożliwia sprawdzenie urządzeń, na których jest zalogowany dany użytkownik Instagrama. To pozwala na wykluczenie ewentualnego przejęcia danych przez osoby trzecie.

