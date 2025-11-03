Hakerzy nie odpuszczają i po udanym ataku na sky-shop.pl doszło do kolejnych wycieków danych. Tym razem ofiarami padli klienci biura Itaka oraz serwisu SuperGrosz.pl. Przy okazji przypomnijmy, jak szybko i skutecznie zastrzec numer PESEL, co chroni przed konsekwencjami tego typu sytuacji.

Wyciek danych klientów biura Itaka i serwisu SuperGrosz

Zacznijmy od wycieku danych klientów biura Itaka. Hakerzy uzyskali dostęp do części danych osobowych użytkowników mających konta w Strefie Klienta. Są to m.in. imiona i nazwiska, numery telefonów czy adresy e-mail. Na szczęście cyberprzestępcy nie zdołali pozyskać haseł do kont czy informacji z systemu rezerwacji.

Gorzej sytuacja wygląda w przypadku klientów serwisu SuperGrosz.pl, który oferuje szybkie pożyczki online. Głos w tej sprawie zabrał nawet minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, który stwierdził na platformie X, że "sytuacja jest bardzo poważna". Jakie dane wyciekły?

Są to "adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook" - wyjaśnia Krzysztof Gawkowski w platformie X.

Obiema sprawami zajmują się już specjaliści. Z informacji przekazanych przez przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że już wkrótce klienci będą mogli sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy znajdują się wśród ofiar wycieków.

Jak zastrzec numer PESEL i chronić się przed złodziejami?

Szczególnie niepokoi uzyskanie dostępu do numerów PESEL, co może pozwolić osobom postronnym na przykład zaciągnięcie kredytu na nasze dane. Na szczęście można się przed tym chronić i to niezależnie od sytuacji. Jak to zrobić?

Nasz numer PESEL można zastrzec i w ten sposób skutecznie uniemożliwić jego wykorzystanie przez osoby trzecie. Najwygodniej można to zrobić z poziomu aplikacji mObywatel. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

1.Uruchamiamy aplikację mObywatel i udajemy się do działu Usługi.

2.W sekcji Ochrona danych wybieramy Zastrzeż PESEL.

3.Następnie dotykamy opcję Zastrzeż i potwierdzamy wybierając Zastrzeż PESEL.

To sprawi, że nasz numer PESEL nie będzie mógł być użyty przez osoby postronne. Oczywiście w dowolnej chwili (na własne potrzeby) zastrzeżenie można cofnąć, co również wymaga tylko kilku dotknięć palcem w aplikacji mObywatel.

