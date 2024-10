Przeczytaj maile, które dostajesz teraz. 10 listopada duża zmiana

10 listopada 2024 roku zacznie obowiązywać nowe prawo komunikacji elektronicznej. Ustawa została dostosowana do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Polska została zobowiązana do wprowadzenia nowego prawa, ale robi to z opóźnieniem.

