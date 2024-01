Przełom w Ukrainie. Pierwszy dron z silnikiem odrzutowym

Ukraińska armia zapowiedziała, że w tym roku zbuduje nawet milion wszelkiej maści dronów kamikadze, za pomocą których ma zamiar atakować rosyjskiego okupanta. Analitycy mówią nawet o eksperymentowaniu z kilkunastoma różnymi dronami, przeznaczonymi do realizacji różnych zadań. Jedne będą używane do ataku na żołnierzy, a inne do obiektów militarnych leżących w głębi Rosji.

Tymczasem SZU pochwaliły się w materiale filmowym testami pierwszego w historii drona kamikadze wyposażonego w silnik odrzutowy. Ma to być odpowiedź na niedawno zakupione przez Rosję produkcji irańskiej drony Shahed-238. Obie maszyny cechują się wydajnym silnikiem odrzutowym. Zapewnia on znacznie większy zasięg i lepszą manewrowość w locie.

Reklama