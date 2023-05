Spis treści: 01 Przenoszenie kontaktów na nowy telefon

02 Przenoszenie kontaktów z iPhone'a na Android z pomocą konta Google

03 Aplikacja do przenoszenia kontaktów

Przenoszenie kontaktów na nowy telefon

Decydując się na zmianę telefonu, musimy liczyć się z koniecznością przenoszenia danych i plików. Jeżeli chcemy bezboleśnie rozpocząć przygodę z nowym urządzeniem, przyda się opcja skopiowania naszych zdjęć, danych dostępu czy aplikacji. Jak jednak wygląda przenoszenie kontaktów z iPhone'a na Android?

Okazuje się, że inny system operacyjny nie stanowi większej przeszkody w tym wypadku. Wystarczy skorzystać z prostej metody, która w zasadzie dokona tego procesu za nas. Na szczęście, gdyby jakimś cudem to nie zadziałało, to są jeszcze alternatywy. Przenoszenie kontaktów w kilku prostych krokach - oto sposób.

Przenoszenie kontaktów z iPhone'a na Android z pomocą konta Google

Najłatwiejszym sposobem na przeniesienie kontaktów z telefonu iPhone na Android jest wykorzystanie konta Google. Chodzi o synchronizację, która umożliwia nam wgranie kontaktów na konto Google, na które później zalogujemy się na telefonie z Androidem. Aby to zrobić, musimy wejść w Ustawienia w iOS, a następnie znaleźć zakładkę Kontakty.

Zdjęcie Zakładka Kontakty w iOS. / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Następnie do kont dodajemy konto Google, czyli to z naszą pocztą Gmail. Jeżeli jeszcze go nie założyliśmy, to warto to zrobić - i tak przyda nam się na Androidzie, aby w pełni korzystać z tego systemu. Włączamy synchronizację i przechodzimy do aplikacji Kontakty w iOS. Teraz rozpocznie się automatyczna synchronizacja, dzięki której nasz zestaw kontaktów będzie wgrany na konto Google.

Wystarczy, że na Androidzie zalogujemy się na nasze konto, a uzyskamy możliwość wgrania kontaktów na swój nowy telefon. To najszybszy i najłatwiejszy sposób na przeniesienie kontaktów z iOS do Androida. Co jeżeli metoda ta jakimś cudem nie zadziałała?

Aplikacja do przenoszenia kontaktów

Inną opcją jest skorzystanie z aplikacji. Aplikacja My Contacts Backup pozwoli na zebranie wszystkich kontaktów z systemu iOS i przesłanie ich w formie specjalnego pliku na nasz adres Gmail. W ten sposób uzyskamy możliwość wgrania naszych kontaktów z iPhone na telefon z Androidem.

Zdjęcie Aplikacja do przenoszenia kontaktów z iOS na Android. / AppStore / materiał zewnętrzny

Po przesłaniu wystarczy otworzyć wspomniany plik z Gmail na naszym telefonie z Androidem. W ten sposób możliwa będzie synchronizacja kontaktów z naszego starego telefonu od Apple na nowy z Androidem.

