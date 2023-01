Chcąc szybko ładować swój telefon, trzeba być zatem gotowym na wiele kompromisów. Od przegrzewania się urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej, przez krótką żywotność baterii na korzystaniu z takiego pudła zasilającego skończywszy. Coś za coś, prawda?

Apple i szybkie ładowanie

Nic dziwnego, że w kontekście takich mocy musi pojawić się temat Apple. Amerykański producent smartfonów od lat pozostawał w tyle, jeżeli chodzi o oferowanie szybkiego ładowania. Nie jest to jednak jednoznacznie oceniane jako złe. Czy jednak sytuacja ta ulegnie w niedalekiej przyszłości zmianie?

Możliwe, a wszystko to za sprawą stosowania złącza USB-C. Okazuje się bowiem, że wykorzystywany do tej pory port Lightning zwyczajnie dawno temu osiągnął szczyt swojej mocy. Zdaniem badaczy, ta wynosi niecałe 28W. To pozwala twierdzić, że wraz z pojawieniem się nowego standardu (prawdopodobnie w iPhone 15), Apple zaoferuje ładowanie o większej mocy.