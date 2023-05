Regularne korzystanie z internetu obniża ryzyko demencji

Kiedy następnym razem babcia albo dziadek poproszą was o pomoc w założeniu konta w mediach społecznościowych czy obsługi aplikacji bankowej, to zdecydowanie powinniście to zrobić, bo jak pokazuje nowe badanie, regularnie korzystanie z internetu obniża ryzyko demencji u osób starszych.

Seniorzy do komputerów. Korzystanie z internetu dobre dla funkcji poznawczych /123RF/PICSEL