Rewolucja w menu Start z Windows 11. Microsoft stworzył ciekawą funkcję

W rzeczywistości opcji będzie znacznie więcej, bo wszystko zależy od deweloperów. To oni będą mogli dostosowywać własne aplikacje pod kątem nowej funkcji z Windows 11. Modyfikacji zawartości będzie można dokonywać w ustawieniach (po udaniu się do sekcji Personalizacja/Start).

Podobny pomysł Microsoft miał wcześniej

Microsoft brał już pod uwagę podobną funkcjonalność. Mowa o kafelkach z zawartością prezentowaną na żywo, co jednak z czasem zostało pogrzebane. Nastąpiło to w 2021 r., czyli wraz z premierą Windows 11.

Czy tym razem będzie sukces? O tym przekonamy się z czasem, bo wszystko jest w rękach deweloperów aplikacji. Jeśli ci nie wykażą większego zainteresowania taką funkcją, to my, czyli użytkownicy, po prostu z tego nie skorzystamy i będzie to kolejny projekt, który zostanie pogrzebany. Pozostaje jednak wierzyć, że stanie się inaczej, bo idea jest całkiem ciekawa.

Na razie nie wiadomo, kiedy takie widżety dla menu Start zostaną wprowadzone u wszystkich użytkowników systemu Windows 11. Obecnie jest to rozwiązanie znajdujące się na etapie rozwojowym i dostępne w ramach niejawnego programu beta testów okienek.