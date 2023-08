Jak kupić bilet PKP w Google Maps?

Procedura zakupu biletu na pociąg w Google Maps jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać w mapach interesujący nas kierunek (np. dworzec główny w Gdańsku), a pokażą nam się proponowane warianty tras i metod dotarcia. Wybieramy pociąg i szukamy interesującego nas połączenia.

Następnie przechodzimy do planu trasy i zjeżdżamy na dół. Tam widnieje przycisk Kup bilet, który automatycznie przeniesie nas do panelu zakupowego realizowanego przez PKP na wybrany pociąg o danej godzinie. Całość jest bardzo intuicyjna i zajmuje zaledwie kilka chwil.

Zdjęcie Bilety PKP w Google Maps. / materiały własne / INTERIA.PL

Warto zaznaczyć, że obecnie nie wszystkie trasy i pociągi pozwalają na zakup biletów przez Google Maps. W moim przypadku był to pociąg PKP Intercity na trasie z Poznania do Gdańska i opcja była jak najbardziej dostępna. Sprawdźcie, czy na interesujące was połączenia można kupić bilet w ten sposób.

PKP zwiększa dostępność biletów

Współpraca z Google to jeden z wielu kroków, jakie podejmuje PKP w celu zwiększenia liczby miejsc, w których można kupić bilet. Jeszcze w kwietniu tego roku podoba funkcja trafiła do popularnej aplikacji Jakdojade. Tak jak w przypadku Google Maps, również w tej apce wybieramy interesującą nas trasę i jesteśmy przenoszeni do systemu zakupu na stronie PKP.

Co ciekawe, przewoźnik ma zamiar w niedalekiej przyszłości uprościć system. Chodzi o możliwość kupowania biletów na pociąg bezpośrednio w aplikacji. To możliwe, wszak Jakdojade pozwala na zakup biletów np. na komunikację miejską w wielu miastach w Polsce. Będzie to duże ułatwienie dla podróżnych i pozostaje tylko czekać na wdrożenie tego rozwiązania.

