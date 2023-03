Robot Elona Muska ma być większym projektem od samochodów Tesli. Zobacz go w akcji

O tym, jak wielki ma to być projekt dla Elona Muska i jego firmy może świadczyć fakt, że w prace nad robotem Optimus został zaangażowany zespół odpowiedzialny za rozwój projektu Autopilota, czyli autonomicznego systemu do pojazdów Tesli. Oznacza to, że maszyna będzie wyposażona w potężny procesor sztucznej inteligencji i połączona z najwydajniejszymi na świecie superkomputerami.

Pierwszy robot od Tesli nie tylko ma zastąpić pracowników fabryk, ale okazuje się, że Elon Musk myśli również o zastosowaniu go jako towarzysza ludzi, a nawet ich przyjaciela. — Myślę, że możliwości są nieograniczone. Nie jest to całkowicie zgodne z główną wizją Tesli, ponieważ dotyczy ona przyspieszenia przejścia świata na zrównoważoną energię, ale niezwykle przydatne jest stworzenie humanoidalnego robota, który jest w stanie wchodzić w interakcje ze światem i pomagać nam na wiele różnych sposobów. To, co Tesla wnosi do stołu, czego inni nie mają, to to, że jesteśmy najbardziej zaawansowani w sztucznej inteligencji w świecie rzeczywistym — powiedział Musk.

