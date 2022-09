Prawie czterysta lat temu w 1637 r. filozof i naukowiec, Rene Descartes przewidział, że pewnego dnia maszyny będą w stanie podejmować decyzje i postępować w inteligentny sposób. Ale dopiero John McCarthy w 1956 roku stworzył termin "sztuczna inteligencja" zapowiadając, że w przyszłości maszyny będą w stanie się uczyć na własnych błędach.

Zdjęcie John McCarthy jest twórcą terminu „sztuczna inteligencja”, który sformułował w 1956 na konferencji w Dartmouth. /foto: wikipedia / domena publiczna

O tym, że miał absolutną rację może przekonać się każdy oglądając wyczyny psa-robota, którego skonstruowali inżynierowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Robot został wyposażony w moduł sztucznej inteligencji. Naukowcy celowo nie wprowadzili mu algorytmu, jak chodzić utrzymując się na czterech nogach. Mieli nadzieję, że dojdzie do tego po wielu własnych próbach i błędach.

Zdjęcie Moduł sztucznej inteligencji nauczył się, co robić, aby robot stał na czterech nogach / YouTube

Początkowo robot niezdarnie przewracał się na ziemi. Nie był w stanie znaleźć właściwego ułożenia kończyn, aby móc na nich stanąć i zachować równowagę. Wcześniej programiści wprowadzili mu do pamięci wzorce tego, jak poruszają się zwierzęta, a także ludzi. Wykorzystali do tego filmy, które są zamieszczone w serwisie youtube. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

System sztucznej inteligencji zaczął przeprowadzać kolejne próby. Ich rezultaty porównywał z szablonami ruchu, które miał w pamięci i zaledwie po 60 minutach osiągnął sukces. Pies-robot stanął o własnych siłach na czterech nogach. Film z tego wydarzenia bije rekordy popularności w mediach społecznościowych.

Myślę, że prawdziwą rewolucją dla robotów będzie zainstalowanie w nich modułów sztucznej inteligencji. Muszą nauczyć się wyciągać wnioski z własnych błędów, które popełnią w realnym świecie Alejandro Escontrela z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley

Na świecie pojawiają się opinie, że sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie dla ludzkości. Jedną z osobą zafascynowaną jej możliwościami jest twórca koncernu Tesli Elon Musk. W jednym z wywiadów zauważył, że wystarczy, aby małej grupie ludzi udało się stworzyć "boską superinteligencję", a będzie ona w stanie przejąć kontrolę nad całym światem. Jeśli bowiem potrafi się uczyć, to może w każdej chwili przegonić w rozwoju człowieka. Patrząc na wyczyny psa-robota i jego błyskawiczną naukę chodzenia trudno się z właścicielem Tesli nie zgodzić.