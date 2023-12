Rosja modernizuje swój arsenał nuklearny. Odpowiedź dla zachodu?

Przejęcie inicjatywy w wojnie i znacząca modernizacja arsenału nuklearnego. To rzeczy, które najmocniej wybrzmiały z konferencji wyższych urzędników obrony Rosji, na której głos zabrał Władimir Putin. Czy rzeczywiście Rosja jest lub będzie w stanie szybko doprowadzić swój potencjał atomowy do takiego stanu? Do tej pory był on obietnicą bez pokrycia.

