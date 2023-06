Eksperci komentują wysadzenie tamy na Dnieprze

Z podobnego założenia jak były szef CIA wychodzi cytowany przez "The Guardian" prof. Hubert Chanson z University of QLD School of Civil Engineering, który twierdzi, że powódź wywołana przez wodę ze zniszczonej tamy naraża ludzi na ryzyko utonięcia i może na długo spowolnić działania wojskowe w dole rzeki.

Jego zdaniem tak duży zbiornik wodny za nisko położoną tamą może spowodować długotrwałą powódź, która nie zakończy się w ciągu kilku dni, a odbudowa tamy też nie nastąpi szybko.



Ta zwyczajowo obejmuje zablokowanie mostu i otworu w zaporze, zazwyczaj przez zrzucenie kamieni lub bloków betonowych, ale można to zrobić tylko w bezpiecznym środowisku, kiedy strona odpowiedzialna za zaporę ma do niej łatwy dostęp.

Każdy, kto mieszka w nisko położonych obszarach poniżej zapory, może utonąć. Prawdopodobne jest wystąpienie znacznych powodzi, w zależności od objętości tamy w tym czasie. Nie zdziwiłbym się, gdyby zniszczenie tamy spowolniło działania wojskowe w dole rzeki.