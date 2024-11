W ładowni Sojuza znalazły się również dwa satelity dostarczone przez Iran. Są to "Kousar" oraz "Hodhod". Pierwszy statek został wyposażony w instrumenty do obrazowania Ziemi w wysokiej rozdzielczości. Oficjalnie jego przeznaczeniem mają być cele rolnicze, zarządzanie zasobami naturalnymi i ochrona środowiska.

Natomiast "Hodhod" to satelita komunikacyjny, który ma dostarczać połączenia (również z internetem) w regionach, które są trudno dostępne. Można więc stwierdzić, że zadanie jest przybliżone do tego, co oferuje Starlink firmy SpaceX.

ISW: współpraca Rosji i Iranu w kosmosie coraz wyraźniejsza

Warto dodać, że nie jest to pierwsza tego typu współpraca pomiędzy Rosją a Iranem. Wcześniej na orbitę trafiły dwa inne satelity irańskie, które zostały wystrzelone przez Rosjan. W sierpniu 2022 r. wyniesiono w przestrzeń statek teledetekcyjny Khayyam Earth (znany także pod nazwą Canopus-B). Natomiast w lutym 2024 r. poleciał Pars-1, który jest rzekomo satelitą badawczym.

ISW, czyli amerykański Ośrodek Studiów nad Wojną stwierdza, że wtorkowy start Sojuza jest kolejnym dowodem na zacieśniającą się współpracę Rosjan z Irańczykami w sektorze kosmicznym. Think thank uważa, że obie strony kontynuują trend dwustronnej kooperacji na tym polu, co może być niepokojące. Warto dodać, że ISW informował niedawno także o północnokoreańskich żołnierzach, którzy trafiają w regiony w pobliżu Ukrainy.



Wspomniane ładunki zostały wyniesione na wysokość około 500 km nad powierzchnią Ziemi. Satelity "Kousar" oraz "Hodhod" zostały zbudowane i zaprojektowane przez prywatną irańską firmę o nazwie Omid Faza. Według szacunków ISW oba statki, choć oficjalnie mają inne przeznaczenie, mogłyby zostać wykorzystane w przyszłości przez Iran do celów militarnych. W tym związanych z konfliktami, które odbywają się poza granicami państwa.