Jak korzystać z telefonu?

Większość użytkowników smartfonów zna zestaw dobrych praktyk korzystania z naszych urządzeń. Wśród nich znajduje się instalowanie wyłącznie zweryfikowanych i sprawdzonych aplikacji, unikanie pobierania plików z niesprawdzonych źródeł, czy regularne aktualizowanie oprogramowania naszego telefonu. To wszystko pozwala uchronić się przed wirusami czy spadkiem wydajności telefonu.

To sprawy oczywiste, nawet jeżeli nie zawsze wdrażamy je w życie. A co powiecie na radę, o której mało kto pamięta? Wspomniana agencja rządowa z USA zwróciła uwagę na pewną ciekawą praktykę, która najpewniej jest stosowana przez niewielu użytkowników - mimo że pozwala ochronić nas przed działaniami hakerów.

Wyłącz swój telefon - przynajmniej raz w tygodniu

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego radzi, aby przynajmniej raz w tygodniu wyłączyć swój telefon. Tak po prostu, wyłączyć i po chwili uruchomić ponownie. W czym ma pomóc takie działanie? Idea jest całkiem słuszna, bo jak podano w poradniku, ma to uchronić nasze urządzenie przed atakami typu spear phishing i działaniem oprogramowania przejmującego kontrolę nad naszym telefonem.

W przypadku spear phishing mowa o działaniach mających na celu wyłudzanie naszych danych bez łamania zabezpieczeń urządzenia. Ofiara takiego ataku może podać wrażliwe informacje samodzielnie (na skutek stosowania socjotechnik), lub zostać nakłoniona do zainstalowania złośliwego oprogramowania. To ciekawa porada, gdy większość z nas korzysta z telefonów w sposób ciągły. Wiele osób wyłącza telefon np. w celu zresetowania urządzenia, nie zaś aby zapewnić mu bezpieczeństwo.

Pora zadbać o swój smartfon

To oczywiście niejedyna porada, którą Agencja Bezpieczeństwa Narodowego podzieliła się z użytkownikami telefonów. W ramach dobrych praktyk wymienia się również:

Regularne aktualizowanie telefonu

Unikanie rootowania systemów operacyjnych

Unikanie publicznych ładowarek USB - o tym więcej tutaj

Wyłączanie Bluetooth gdy jest nieużywany

Korzystanie wyłącznie z autoryzowanych aplikacji

Kasowanie danych starych sieci WiFi

Do tego dochodzi zbiór zasad skierowanych do pracowników strategicznych instytucji państwowych, którzy są szczególnie narażeni na ataki i włamania do swoich telefonów. Ostatecznie jednak pomysł na regularne wyłączanie telefonu wydaje się być ciekawy - i skuteczny. Nie zajmuje dużo czasu, nie wymaga od nas specjalnej wiedzy, dlatego warto spróbować.

Pozostaje nam również pamiętać o zachowywaniu rozsądku podczas korzystania z telefonu. W obecnych czasach jesteśmy szczególnie narażeni na phishing i ataki cyberprzestępców, którzy mają coraz więcej sposobów na zdobycie naszych wrażliwych danych czy po prostu kradzież.

