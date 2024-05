Samsung Galaxy Ring blisko. Wycieka cena i producent szykuje coś jeszcze

Urządzenie nie będzie więc tanie. Załóżmy, że w Europie byłaby to kwota 300 euro, co w Polsce pewnie przełoży się na cenę 1299 zł. Za takie pieniądze można zakupić smartwatche Samsunga. Natomiast Galaxy Ring to inny gadżet.

Samsung ma w planach subskrypcję

Jednorazowy wydatek związany z kupnem Samsunga Galaxy Ring to nie wszystko, co czeka klientów. Jeśli wierzyć plotkom, to Koreańczycy rozważają również wprowadzenie subskrypcji dotyczącej tego gadżetu. W Stanach Zjednoczonych ma to być kwota nieprzewyższająca 10 dolarów/miesiąc (czyli niespełna 40 zł).

To oznacza, że część funkcji oferowanych przez inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring będzie dostępnych za dopłatą. Użytkownicy chcący w pełni wykorzystać potencjał tego urządzenia będą musieli opłacać abonament. Nie wiadomo, które z funkcji zostaną udostępnione w ramach subskrypcji. To na razie pozostaje w sferze domysłów.

Samsung Galaxy Ring to inteligentny pierścień, który będzie noszony na palcu. Urządzenie ma zestaw czujników, które będą w stanie monitorować parametry zdrowotne oraz aktywność użytkowników. Sprzęt zapewni także głęboką integrację z platformą Zdrowie. Sam pomysł nie jest jednak nowy, bo na rynku są już dostępne podobne gadżety. Wśród nich są m.in. Oura Ring czy pierścień marki Amazfit, która specjalizuje się w produkcji niedrogich urządzeń noszonych.