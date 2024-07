Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 zaprezentowane. Znamy ceny

Za nami druga z tegorocznych konferencji Unpacked, która przyniosła wiele nowości. Samsung zaprezentował składane smartfony Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz akcesoria. Są to nowe smartwatche Galaxy Watch 7 i Ultra, słuchawki z serii Buds 3 i pierścień Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 - specyfikacje

Samsung Galaxy Z Fold 6 to droższy z nowych smartfonów, który wnosi liczne udoskonalenia względem poprzednika. Telefon ma przede wszystkim 1,5 razy jaśniejsze ekrany Dynamic AMOLED 2X (do 2600 nitów) oraz szybszy procesor Snapdragon 8 Gen 3. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono do 1 TB miejsca.

Reklama

Zdjęcie Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6. / Samsung

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 ma również nowy zawias Slim Flex i dzięki temu cała konstrukcja po złożeniu jest cieńsza (12,1 mm). Potrójny aparat fotograficzny składa się z sensorów 50, 12 i 10 MP. Natomiast przednie kamerki mają czujniki 10 i 4 MP. Energię dostarcza bateria o pojemności 4400 mAh, a całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy IP48. Główny ekran nadal ma przekątną 7,6 cala, a dodatkowy "urósł" do 6,3 cala.

Zdjęcie Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6. / Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 6 to tańszy smartfon, który również dostał procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz przede wszystkim większą baterię o pojemności 4000 mAh, co ma przełożyć się na około 2-3 h dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu. Znajdziemy tu również udoskonalony aparat fotograficzny, który otrzymał główny sensor 50 MP. Ekran na pleckach ma przekątną 3,4 cala i jest to wyświetlacz IPS.

Ceny modeli Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6

Ceny nowych smartfonów Koreańczyków nie są niskie. Prezentują się następująco:

Samsung Galaxy Z Fold 6 256 GB - 8699 zł

Samsung Galaxy Z Fold 6 512 GB - 9199 z

Samsung Galaxy Z Fold 6 1 TB - 10199 zł

Samsung Galaxy Z Flip 6 256 GB - 5199 z

Samsung Galaxy Z Flip 6 512 GB - 5749 zł Technologia Jak ładować Samsunga? Nie wszyscy to wiedzą!



Tanio nie jest, ale w ramach przedsprzedaży producent oferuje różne zniżki. Jest to przede wszystkim program Odkup, gdzie po oddaniu starego telefonu można liczyć na upust w wysokości do 3 tys. zł. Natomiast wybierając kilka produktów można uzyskać do 600 zł zwrotu. Oferta przedpremierowa potrwa do 23 lipca i jest dostępna również u operatora Plus, gdzie można zyskać do 800 zł oraz dedykowane etui.